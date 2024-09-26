Приднестровье обязательно будет участвовать.

Пятьдесят на пятьдесят. Так, по наблюдению экспертов, сегодня разделено общество Молдовы. Половина смотрит в сторону Европы, вторая — за связи с Россией.

Международный республиканский институт в июле провел социологический опрос. У действующего президента Майи Санду наибольший уровень доверия — около тридцати шести процентов. В то же время — высокий антирейтинг. Поэтому выборы, скорее всего, пройдут в два тура.

Среди кандидатов в президенты есть и те, кто имеет пророссийские взгляды. Москва ведет гибридную информационную войну против Молдовы. В частности, продвигает нарративы страха войны и высоких цен. Старшее поколение — основной потребитель таких страшилок.

Как ситуация выглядит перед президентскими выборами в Молдове, и какие настроения относительно европейской интеграции? Об этом рассказывает мэр Кишинева Ион Чебан.

-Думаю, что самым большим инструментом оценивания будет ответ на референдуме, который состоится одновременно с президентскими выборами. Мое ощущение — оно будет положительным в отношении европейской интеграции. Вопрос формулируется так: «Вы за или против европейской интеграции?», если утрировано. Мы как политическая партия «Движение Национальная Альтернатива» призываем голосовать «за».

Как вы оцените социальную ситуацию внутри страны? Она всегда острее ощущалась, чем в соседней Украине. Например, относительно цен на газ и коммунальные услуги.

-Наверное, есть определенное влияние в данном смысле, но это зависит, в том числе, от управления, насколько оно — качественное, в том числе, внутри страны. Чем качественнее будет правление, тем проще будет объяснять данного рода вопрос.

Как повлияло полномасштабное вторжение России в Украину на настроения в Молдове и на социальную ситуацию?

-Конечно, было достаточно сложно. Мы участвовали в управлении кризисом беженцев, в том числе. Война — это всегда страшно. Любые последствия или параллельные какие-то процессы, которые происходят, — достаточно сложные. Я думаю, что в целом Кишинёв, если мы говорим о городе, и республика справились.

Но если смотреть на настроения относительно евроинтеграции, усилилось ли желание вступления в Евросоюз и в НАТО из-за того, что Россия напала на Украину?

-На этот вопрос, наверное, легче отвечать социологам, учитывая, что они отслеживают и тренды, и динамику, и так далее. Из того, что мы чувствуем как команда партийная, то считаю, что приверженцев европейской интеграции на сегодняшний день стало больше.

Насколько вы чувствуете сейчас интерес со стороны России к Молдове? Насколько Москва пытается влиять на политическую ситуацию в стране?

-Наверное, в поле зрения Российской Федерации Молдова всегда каким-то образом была. Насколько это существенно влияет на сегодняшний день на политические процессы внутри страны, не думаю, что существенно.

Дезинформация и пропаганда. Насколько сейчас существуют информационные атаки на Молдову со стороны России?

-Если говорить о российских СМИ, на территории Молдовы очень мало осталось средств массовой информации, которые могут вещать о российской повестке. В том числе, даже российские телеканалы и другие средства массовой информации достаточно сложно достигают территории Республики Молдова, учитывая те запреты, которые существуют или существовали до сегодняшнего дня.

Конечно, хотелось бы, чтобы страна интегрировалась. Это, однозначно, — непростой процесс, но возможный. Если говорить о перспективе вступления в ЕС, то все зависит от качества выполнения тех задач, которые поставлены дорожной картой. Сотрудничество с ЕС в роли кандидата. Естественно, будет влиять качество управления, реформы, которые должны быть проведены на территории страны.

Какие варианты с Приднестровьем могут быть в будущем? Молдова без Приднестровья или Молдова с Приднестровьем вступает в Евросоюз?

-Если вы меня спросите как человека, как лидера партии, я считаю, что Молдова должна вступить вместе с Приднестровьем. Что касается, как этот вопрос решать, я его вижу исключительно в политическом ключе. Через стратегию малых шагов и консолидации мер доверия с одной стороны и с другой — политического диалога.

Лично вы прошли тоже определенную трансформацию, вы были в социалистической партии, но сейчас смотрите в сторону Европы. Почему так произошло?

Есть международная, региональная конъюнктура, которая способствовала этому. Мир изменился. В этом ключе, я думаю, что других на сегодняшний день вариантов быть просто не может.

Вы настолько шокированы нападением России на Украину, что ваши взгляды изменились?

-Я не знаю человека, который не был шокирован в этом ключе или оказался равнодушным к этому явлению — к войне, к агрессии. Да, это повлияло на многие вещи, на многие умы и на многих людей, я думаю.

Для вас главный плюс для Молдовы в связи с будущим вступлением в Европейский союз?

-Безопасность, качество жизни, мир, ну и многие другие деривативы, которые исходят из возможностей при вступлении.

Президентские выборы — это только репетиция парламентских, которые пройдут в следующем году. И поскольку Молдова — парламентская страна, то именно выборы следующего года определят политический расклад на ближайшие годы.