Трамп: Европа выделяет мало денег на помощь Украине по сравнению с США.

Европа выделяет мало денег в рамках помощи Украине по сравнению с теми средствами, которые предоставляют Киеву США. Такое заявление сделал бывший американский лидер и кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп, передает Politico.

«Европа платит лишь малую часть денег, которые выделяют Соединенные Штаты Америки, а между нами и Россией лежит океан; они этого не делают», — сказал политик.

Трамп также напомнил, как, будучи хозяином Белого дома, требовал, чтобы европейские союзники по НАТО вносили больший вклад в альянс. По мнению издания, он сделал это с намеком, что будет делать то же самое в вопросе помощи Украине.

«Европейские страны должны выравниваться, они должны платить. Я делал это с НАТО. Я заставил их всех заплатить... Я сказал, что если вы не заплатите, меня там не будет. И деньги потекли рекой», — отметил он.