По словам представителя Кремля, то, как развивалась международная обстановка, то, как нагнеталась напряженность вокруг наших границ, то, как, по сути, ядерные державы стали принимать участие в конфликте вокруг Украины, на стороне Украины, то, как продвигалась военная структура НАТО к нашим границам — это все делало необходимым внесение необходимых корректировок и в «ядерную доктрину», и в основу государственной политики в области ядерного сдерживания. Корректировки в «ядерную доктрину» подготовлены, сейчас они будут оформляться. Он сказал, что развитие такой ситуации требовало документального оформления.

Пресс-секретарь отметил, что что степень вовлеченности западных государств постоянно имеет тенденции к росту. Они не включают какие-либо тормоза, напротив — декларируют свое намерение дальше продолжать с тем, чтобы обеспечить победу Украине. Сами украинцы утопически рассуждают о том, что дескать, надо Россию принуждать к миру. — Ну, в общем, такие идут ошибочные и способные вызвать очень негативные последствия для киевского режима разговоры. — сказал Песков. На фоне этого всего, конечно, мы должны принимать решения. Мы должны быть в готовности их имплементировать.

На вопрос журналиста, с какого момента документ вступает в силу, представитель Кремля ответил, что это прерогатива российских специалистов, российских военных. Они внимательно следят за тем, какие вооружения и как используются. Именно они фиксируют прямую вовлеченность стран коллективного запада в конфликте вокруг Украины и они не будут ослабевать своего внимания.