Стало известно о неудачах оборонных усилий Евросоюза 1 1464

В мире
Дата публикации: 29.09.2024
BB.LV
Изображение к статье: Стало известно о неудачах оборонных усилий Евросоюза
ФОТО: Global Look Press

WSJ: оборонные усилия ЕС увязли в бюрократии и нехватке денег.

Оборонный усилия Евросоюза увязли в бюрократии и нехватке финансов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По их данным, из-за неудач европейские производители отстают в гонке вооружений.

«Усилия по-прежнему увязают в бюрократии, узких местах, настороженном отношении общественности к производству оружия и отказе банков выдавать кредиты... Даже европейские страны, которые выступили инициаторами поддержки Украины, сталкиваются со значительными препятствиями», — говорится в публикации.

Ранее член Европарламента (ЕП) от Польши Мирослава Никель спросила у Еврокомиссии о наличии планов создания армии Евросоюза в дополнение к НАТО. Парламентарий заявила, что конфликт на Украине побудил государства-члены ЕС «задуматься об обороне и пересмотреть существующие планы».

