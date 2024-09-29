WSJ: оборонные усилия ЕС увязли в бюрократии и нехватке денег.

Оборонный усилия Евросоюза увязли в бюрократии и нехватке финансов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По их данным, из-за неудач европейские производители отстают в гонке вооружений.

«Усилия по-прежнему увязают в бюрократии, узких местах, настороженном отношении общественности к производству оружия и отказе банков выдавать кредиты... Даже европейские страны, которые выступили инициаторами поддержки Украины, сталкиваются со значительными препятствиями», — говорится в публикации.

Ранее член Европарламента (ЕП) от Польши Мирослава Никель спросила у Еврокомиссии о наличии планов создания армии Евросоюза в дополнение к НАТО. Парламентарий заявила, что конфликт на Украине побудил государства-члены ЕС «задуматься об обороне и пересмотреть существующие планы».