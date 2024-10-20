«Путин не хочет вторгаться в страны Балтии» – СМИ

С тех пор как Вторая мировая война закончилась, Москва страдает от паранойи, считая, что Запад планирует нападение на Россию. Эта постоянная боязнь в конечном итоге и определяет текущую политику Кремля, считает Джон Хьюз–Уилсон, эксперт по военной разведке, один из ведущих военных историков Великобритании и полковник в отставке.

В интервью литовскому общественному телевидению LRT.lt он заявил, что реальная угроза для Владимира Путина исходит не от Запада, а от самих россиян.

"Я думаю, что угроза убийства для российского лидера исходит изнутри России. Когда он получит нож в спину, это сделает русский, а не американец", — отметил Хьюз–Уилсон, который принял участие в седьмой конференции Леонидаса Донскиса, организованной Центром Андрея Сахарова в Университете Витаутаса Великого в литовском Каунасе.

Нападение стало шоком

— В своей книге вы утверждаете, что непрофессионализм украинских спецслужб привел к тому, что вторжение России в 2022 году произошло именно так, как оно произошло. Почему?

— Причина многоплановая. Во–первых, россияне рассматривают Украину как часть своей империи, великой России. И из–за этого они всегда хотели контролировать Крым и Севастополь, потому что это их единственный выход в теплые воды. Черное море теплое, а если подняться до Санкт–Петербурга и Кронштадта, там холодно, и это бесполезно для России — им нужен теплый порт.

Россияне также считают, что Донбасс — это Россия, потому что там живет много людей, которые говорят по–русски и хотят быть частью России. Путин решил начать масштабное наступление, но у него была плохая разведка.

Украинцы были предупреждены, что Россия мобилизуется. Но, если честно, украинцы были заняты внутренними конфликтами. Украинская политика была глубоко коррумпирована, и я думаю, что они не восприняли угрозу всерьез. Поэтому, когда атака началась, это стало большим шоком.

— Как вы думаете, Украина извлекла уроки из этой войны?

— Безусловно, они поняли, что разведка важна и необходима. На войне важны только две вещи, и я говорю это как профессиональный солдат. Первая — это разведка: знать, кто твой враг, где он и что он собирается делать. Вторая — это логистика: оружие и оборудование. Это при условии, что ваши солдаты готовы сражаться, но это уже само собой разумеется.

Теперь украинская разведка стала очень хорошей. Но как? У них нет большого количества шпионов в России, но им и не нужны шпионы, потому что есть американцы и британцы.

Чего боятся в Кремле

— Перейдем к другой теме. Какие цели ставят российские разведывательные службы в Европе и США?

— Их интересуют политика и способы влияния на местные политические процессы, чтобы сделать их более лояльными к Москве, потому что россияне параноики. Они боятся с 1945 года, когда Сталин сказал Политбюро, что надо быть очень осторожными с американцами.

Если посмотреть на карту России, можно увидеть несколько путей для возможного вторжения в страну: из Китая, из Европы и из Турции. Россия окружена опасностями. Это мы с вами — мы, по их мнению, нацелены на них, и поэтому они всегда в страхе.

И не забывайте, что во время холодной войны они действительно верили, что у американцев и НАТО есть план для первого ядерного удара по России с целью уничтожения Москвы. Но такого плана никогда не существовало.

План заключался в том, что если Россия начнет ядерную войну, Америка и Британия ответят, но мы бы никогда не начали ее первыми. Райнхард Рупп, агент Топаз, который был человеком России в штаб–квартире НАТО, сообщил Москве, что плана нападения на Россию нет. На что Политбюро ответило, что он должен быть, потому что у России такой план есть. Они параноики и всегда будут, потому что считают, что Запад технологически более развит и богаче.

— Есть ли признаки того, что российские разведывательные службы все еще активно работают в Европе?

— Безусловно, СВР (Служба внешней разведки России) присутствует в странах Балтии, в Скандинавии, в Польше, в Германии, в Турции, потому что это ближайшее зарубежье для России.

Кроме того, они ведут стратегическую разведку, внимательно наблюдая за американцами. Проблема для России заключается в том, что они по–прежнему сильно зависят от разведчиков.

Не тыкать в медведя палкой

— Как вы думаете, боится ли Путин того, что западные спецслужбы могут целенаправленно пытаться устранить его?

— Нет, я не думаю, что угроза исходит от Запада. Я считаю, что угроза убийства для каждого российского лидера исходит изнутри России. Когда он получит нож в спину, это сделает русский, а не американец.

— Мы много говорили о России, но как работают западные разведывательные службы? Они так же активны, как во времена холодной войны?

— В основном они просто хотят следить за Россией. Нужно очень внимательно наблюдать за Россией. Но Запад не сильно обеспокоен Россией, потому что Путин не стремится напасть на Германию, не хочет вторгаться в страны Балтии, не собирается идти на Вильнюс. У него достаточно проблем дома — с экономикой и Украиной, и он не хочет новых авантюр, поэтому Россия замкнута на себе — такова точка зрения западной разведки.

Но это не значит, что Россия, оказавшись в углу, не начнет действовать агрессивно, думая, что мы настроены против нее. В целом западный подход к России по–прежнему сводится к тому, чтобы "не тыкать в медведя палкой".