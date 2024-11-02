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Харрис заявила об отсутствии у Трампа права быть президентом 1

В мире
Дата публикации: 02.11.2024
BB.LV
Харрис заявила об отсутствии у Трампа права быть президентом
ФОТО: Global Look Press

Харрис: Трамп не имеет права становиться президентом из-за агрессивной риторики.

У кандидата в президенты США, бывшего американского лидера Дональда Трампа не должно быть права становится главой государства из-за его агрессивной риторики. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис, комментируя призыв Трампа расстрелять экс-конгрессвумен Лиз Чейни, передает The New York Times.

«Любой, кто хочет быть президентом Соединенных Штатов, но использует такую агрессивную риторику, явно дисквалифицирован и не имеет права быть президентом», — заявила Харрис.

Она подчеркнула, что высказывания, подобные словам Трампа, должны приводить к дисквалификации кандидатов на пост американского лидера.

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Комментарии (1)

  • MiU
    Made in USSR
    2-го ноября

    Блин... Эта полудибилоидка с вечной нервно-паралитеской улыбкой, что-то ещё считает? Как по мне: лучше пусть будет Трамп, но, если победит Харрис, я буду все четыре года (если проживу) повторять в уме: "Ну дедеби-и-и-илы" (с) М. Задорнов

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