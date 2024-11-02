Харрис заявила об отсутствии у Трампа права быть президентом

У кандидата в президенты США, бывшего американского лидера Дональда Трампа не должно быть права становится главой государства из-за его агрессивной риторики. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис, комментируя призыв Трампа расстрелять экс-конгрессвумен Лиз Чейни, передает The New York Times.

«Любой, кто хочет быть президентом Соединенных Штатов, но использует такую агрессивную риторику, явно дисквалифицирован и не имеет права быть президентом», — заявила Харрис.

Она подчеркнула, что высказывания, подобные словам Трампа, должны приводить к дисквалификации кандидатов на пост американского лидера.