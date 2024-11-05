"Мы могли бы ударить превентивно", - высказался Владимир Зеленский.

В сети появились фото первых потерь КНДР в Украине. Участие военных Северной Кореи в войне вряд ли обеспечит долгосрочное решение проблем кадровых ресурсов российских войск, отмечает американский Институт изучения войны (ISW). По мнению президента Украины Владимира Зеленского, участие Северной Кореи в войне представляет угрозу для всего мира.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что российские войска теряют более 1200 человек в день (или около 36 000 человек в месяц). По последним оценкам США, Россия набирает от 25 000 до 30 000 новых военнослужащих в месяц, а это означает, что Россия не может восполнить свои текущие потери в соотношении 1 к 1.

Количество северокорейских солдат в Курской области, таким образом, находится на уровне потерь россиян примерно за одну неделю по всей линии фронта.

Северная Корея направила в Россию, по разным оценкам, около 12 000 солдат. Однако пока непонятно, как именно командование армии РФ намерено использовать их. Участие северокорейских сил в наступательных операциях, скорее всего, приведет к высоким показателям потерь среди них.

Украине необходимо разрешение союзников на применение ракет большой дальности против России из-за появления северокорейских войск вблизи фронта, заявил президент Украины Владимир Зеленский. "Первые тысячи солдат из Северной Кореи находятся недалеко от украинской границы. Украинцы будут вынуждены защищаться от них. А мир будет снова наблюдать", - заявил Зеленский.

"Что объединяет Пхеньян с Москвой? Только желание воевать. Сейчас мы видим каждую площадку, на которой Россия на своей территории накапливает этих солдат из Северной Кореи – все их лагеря. Мы могли бы ударить превентивно, если бы у нас была эта возможность наносит дальнобойные удары. Но это зависит от партнеров. И вместо того, чтобы предоставить нам необходимые возможности для нанесения ударов на большие расстояния, Америка просто наблюдает, Великобритания просто наблюдает, Германия просто наблюдает. Все просто наблюдают, как северокорейская армия готовится атаковать украинцев", - добавил Зеленский.

"Каждый в мире, кто действительно хочет, чтобы эта война России против Украины не расширялась и чтобы война из Европы не перекинулась на другие регионы мира – каждый должен не просто наблюдать. Надо действовать. Надо, чтобы слова о недопустимости эскалации и расширении войны совпадали с действиями. Участие Северной Кореи в этой войне в Европе – это угроза всему миру. Угроза, которую нужно остановить", - заключил Зеленский.