Эстонские ракеты противовоздушной обороны (ПВО) испытают на Украине. Об этом сообщило минобороны республики в Telegram.

«Украина получит для испытаний ракеты ПВО эстонской оборонной компании Frankenburg Technologies. Первые образцы для тестов поступят в течение ближайших месяцев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эстонские ракеты прежде всего предназначены для борьбы с дронами. Они могут сбивать цели на высоте до двух километров. В случае успешных испытаний Киев планирует наладить выпуск новых ракет.

Ранее в ноябре стало известно, что украинское предприятие захотело наладить выпуск иностранных ракет производства Thales Belgium для борьбы с дронами. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве.