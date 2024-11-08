Зеленский отверг перемирие с РФ без гарантий безопасности 3 967

Дата публикации: 08.11.2024
Deutsche Welle
Президент Украины назвал абсурдом отказывать его стране во вступлении в НАТО и при этом требовать прекращения огня. При этом Зеленский выразил мнение, что Трамп действительно желает скорейшего мира в Украине, пишет DW.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал нонсенсом прекращение огня в оборонительной войне Украины с Россией без гарантий безопасности. "Прекращение огня наступит тогда, когда участвующее в войне государство, особенно то, которое является жертвой, будет знать, что оно получит гарантии безопасности", - заявил он в четверг, 7 ноября, на пресс-конференции в столице Венгрии Будапеште, где он принимал участие в саммите Европейского политического сообщества.

Зеленский также назвал нонсенсом отказываться от приема Украины в НАТО и при этом требовать прекращения огня, как это делает, к примеру, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Лидер, который предлагает прекращение огня, но выступает против гарантий безопасности - просто краснобай", - сказал Зеленский.

На вопрос DW о том, что лидеры отвечают на его аргументы по поводу невозможности прекращения огня без гарантий безопасности, Зеленский сказал: "Мне кажется, что они не отвечают".

"Опасная риторика"

Зеленский назвал "очень опасной риторикой" требования прекратить огонь в войне в Украине без гарантий безопасности для Киева. "Мне кажется, сегодня очень опасна риторика, что касается прекращения огня. "Сначала прекращение огня, а потом посмотрим". Кто вы такие, чтобы такое требовать? Разве гибнут ваши дети и у вас разрушаются дома? О чем речь?" - возмутился украинский президент.

Он подчеркнул, что Россия использовала прекращение огня в Донбассе с 2014 года лишь для того, чтобы подготовиться к полномасштабному вторжению. "Такое ведет к продолжению оккупации Украины и разрушает украинский суверенитет. Такого могут требовать лишь "диванные эксперты". Это люди, которые не пережили войну, а знают ее лишь по книгам и фильмам. Люди, которые общаются с Путиным годами или месяцами, обнимаются с ним, но никогда с ним не воевали. Это аналитика без глубокого понимания войны, ее последствий и рисков", - подчеркнул Зеленский.

Отношение к Дональду Трампу

Украинский президент выразил уверенность в том, что новоизбранный президент США Дональд Трамп действительно хочет скорейшего окончания войны, но при этом отметил, что "скорое решение" будет означать потери для Украины.

"О скором окончании войны, я верю, что президент Трамп действительно хочет быстрого решения. Я не знаю этой идеи, мы не говорили об этом с президентом Трампом, я думаю, что он со своей командой будет готовиться к тем или иным предложениям, это все впереди. Одно понятно, что он действительно хочет окончания войны. Но если это просто ради скорейшего завершения войны, то это будет означать потери для Украины. Может, мы чего-то не понимаем и не видим. Так бывает", - сказал он.

При этом Зеленский выразил сомнение в том, что войну действительно удастся завершить быстро. "Это не значит, что так получится. Я просто говорю, что мы там, где мы есть. Мы в войне с россиянами, и это факт. Это самый сложный враг этого века", - сказал он, отметив, что Путин хочет разорвать Украину в клочья. Зеленский подчеркнул, что Украина желает справедливого окончания войны.

#война РФ и Украины #Зеленский
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
