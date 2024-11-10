Трамп и Путин обсудили, в частности, украинский конфликт, пишет 10 ноября The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, политики говорили о том, как достичь мира на европейском континенте, и Трамп выразил заинтересованность в последующих беседах для обсуждения «скорейшего разрешения войны на Украине».

«Во время разговора, который Трамп провел со своего курорта во Флориде, он посоветовал российскому президенту не обострять войну на Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе», — цитирует издание анонимный источник.

Беседа, как пишет WP, прошла «на фоне общей неопределенности относительно того, как Трамп перезагрузит мировую дипломатическую шахматную доску союзников и противников США» после своей победы.

В четверг Трамп рассказал NBC, что он после выборов поговорил примерно с 70 мировыми лидерами, включая президента Украины Владимира Зеленского.

В ходе своей кампании Трамп заявлял, что положит конец украинскому конфликту, хотя и не раскрывал деталей своих намерений. Он дал понять в частном порядке, что поддержит сделку, по которой Россия сохранит часть территорий, и во время разговора он кратко поднял вопрос о земле, сообщили источники.