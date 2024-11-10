Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Дональд Трамп позвонил президенту РФ Владимиру Путину – The Washington Post 1 2100

В мире
Дата публикации: 10.11.2024
BB.LV
Изображение к статье: Дональд Трамп позвонил президенту РФ Владимиру Путину – The Washington Post

Трамп и Путин обсудили, в частности, украинский конфликт, пишет 10 ноября The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, политики говорили о том, как достичь мира на европейском континенте, и Трамп выразил заинтересованность в последующих беседах для обсуждения «скорейшего разрешения войны на Украине».

«Во время разговора, который Трамп провел со своего курорта во Флориде, он посоветовал российскому президенту не обострять войну на Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе», — цитирует издание анонимный источник.

Беседа, как пишет WP, прошла «на фоне общей неопределенности относительно того, как Трамп перезагрузит мировую дипломатическую шахматную доску союзников и противников США» после своей победы.

В четверг Трамп рассказал NBC, что он после выборов поговорил примерно с 70 мировыми лидерами, включая президента Украины Владимира Зеленского.

В ходе своей кампании Трамп заявлял, что положит конец украинскому конфликту, хотя и не раскрывал деталей своих намерений. Он дал понять в частном порядке, что поддержит сделку, по которой Россия сохранит часть территорий, и во время разговора он кратко поднял вопрос о земле, сообщили источники.

×
Читайте нас также:
#Дональд Трамп
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
10
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео