Представители «Азова» обратились к латвийцам: «Когда мы закончимся, сражаться придется вам»

На данный момент Запад фактически позволяет Украине проиграть войну и этим пользуется президент РФ Владимир Путин, с которым никто ни о чем не договорится, и таким образом напряжение будет только нарастать все больше и больше, пока не вспыхнут все потенциальные горячие точки и «не поднимут головы еще более страшные волки», предупредили в интервью агентству LETA начальник отдела международных связей украинского спецназа «Азов» Юлия Федосюк и сержант, доктор философских наук Валентин Дзюбенко.

**Кремлевская пропаганда неустанно называет «Азов» нацистами, хотя в их представлении нацисты — те же патриоты. Но как оно было на самом деле – были ли причастны к созданию полка какие-либо неонацистские или хотя бы ультраправые организации? **

Юлия Федосюк (ЮФ): Никаких неонацистов там не было. Я вообще не думаю, что даже в 2014 году кого-либо из «Азова» можно было бы считать неонацистом. Были ли они патриотами? Да, конечно. И они до сих пор такие. Более того, они «крайние» патриоты – это люди, готовые отдать свою жизнь, имущество или здоровье за то, что мы называем Украиной. Именно поэтому они стали мишенью Кремля, ведь с такими людьми очень сложно договориться. Такие люди не идут на компромиссы, и мы видели это в Мариуполе, где они были готовы идти до конца.

Я считаю, что «Азов» — лучшее подразделение украинской армии. Того, что произошло в Мариуполе, - несмотря на совершенные героические подвиги и проявленную сверхчеловеческую силу - мы не видели больше нигде, и сомневаюсь, что мы увидим это снова. Это на уровне мифов и других известных исторических событий.

Конечно, в Кремле и коридорах российской власти не работают глупые люди - они еще в 2014 году поняли, что украинские добровольческие формирования представляют собой большую угрозу. Тогда они атаковали не только «Азов», но и все добровольческие отряды, в том числе «Правый сектор». Понятно, что дело было не в нацизме, а в людях, которые вызвались защищать украинские земли. Россия понимала, что этих людей следует максимально ослабить, потому что это именно та сила, которая сможет остановить русских. К сожалению, именно это и произошло. Однако, если бы эти люди не пошли на войну в 2014 году с тем оружием, которое было на тот момент, многие другие восточные районы были бы оккупированы. То же самое произошло и в 2022 году. На плечах таких людей лежит вся оборона Украины. «Азов» находится в авангарде всего этого, это крайняя форма реализации этого человеческого типа.

Валентин Дзюбенко (В.Д.): Важно отметить, что «Азов» с самого начала формировался как структурное подразделение Сил обороны Украины, добровольческий батальон МВД. «Азов» никогда не был вооруженным формированием, которое никому не подчиняется.

Ю.Ф.: Уникальное положение «Азова» и существование чего-то отдельного — один из мифов, который развивает Россия. «Азов» всегда находился под командованием Генштаба и не было ни одного случая неповиновения. При обороне Мариуполя «Азов» представлял собой полк, а еще до этого – батальон. Это подразделение расширяется и становится более эффективным на протяжении всего своего существования. В настоящее время бригада находится на востоке Украины, где выполняет боевые задачи, определенные Генеральным штабом. Это всего лишь военный орган без политической деятельности.

Мы уже устали это повторять, но это весьма важно – в неонацистском батальоне не будут служить люди всех национальностей. В 2014 году в «Азове» служили белорусы, евреи, армяне и русские, что, кстати, Россия очень старается скрыть. Все они вместе защищали Украину. Более того - я считаю, что в 2014 году "Азов" стал точкой сосредоточения антикремлевских сил всего региона. Люди, приехавшие в «Азов» из Белоруссии, России или Казахстана, ясно сказали: мы понимаем, что мы сможем уничтожить этот режим только здесь вместе с вами, и тогда в наши страны придет и политическая свобода. Конечно, это тоже был очень важный фактор, усиливший ненависть Кремля к «Азову».

**Каким вы видите будущее Украины через пять лет? **

Ю.Ф.: Я думаю, что война на Украине все еще будет идти война. Если делать выводы, исходя из того, что происходит сейчас, исходя из стратегий, выбранных Европой и США, то мы должны сделать вывод, что война будет происходить не только на Украине - вспыхнут все потенциальные горячие точки и та политическая система, которая была создана после Ялты будут демонтированы. Коллективный Запад не готов к вызовам, исходящим от России. На данный момент Путин пользуется тем, что фактически Украине позволяют проиграть. Он не остановится, с ним никто ни в чем не согласится и все будет только хуже и хуже, а поднимут головы еще более страшные волки. Конечно, я говорю очень пессимистично, но остается лишь напомнить, что на Украине идет страшная война. Война, которая затрагивает не только украинцев, но и европейцев. Украинцам нужна быстрая и эффективная помощь, нам нужны не слова, а дела. Словами невозможно защитить и освободить территории.

Скоро мы закончимся. А если мы закончимся, то вам, вашим детям, придется сражаться. Чтобы этого не произошло, лучше помогите нам все это закончить.

В.Д.: Следует отметить, что то, что европейцам кажется пессимизмом, для украинцев уже десять лет является реальностью. Когда мы говорим что-то подобное, мы не хотим никого обидеть, мы просто живем в стране, в которой уже десять лет идет война, а последние два с половиной года идет полномасштабная война. Мы, конечно, не хотели бы, чтобы что-то подобное случилось с другими людьми. Но чтобы этого не произошло, этот вопрос необходимо решить уже сейчас.

Как это решить?

В.Д.: Прежде всего, помощью в виде поставок оружия. Все это в целом напоминает историю с хулиганами во дворе, которые хотят у тебя что-то отобрать – пока не получат должного ответа, они никогда не остановятся. Они остановятся только тогда, когда поймут, что им выгоднее этого не делать. Спустя долгое время мы сейчас находимся в ситуации, когда можем показать этому «гопнику», что цена его действий очень высока. Все, что для этого нужно, это участие всего свободного мира, чтобы дать такой ответ. Чтобы в следующий раз этот хулиган не поехал в Литву, Латвию или Польшу.

Ю.Ф.: Когда мы так говорим, мы в основном имеем в виду крупные европейские страны, страны с сильной экономикой. Страны Балтии и так больше всего помогают Украине. Мы знаем, что в процентном отношении ваши страны дают Украине больше, чем любая другая. Мы очень благодарны за это, без этого все было бы хуже. То, как сейчас идут дела, — это ваша заслуга.

Россия теряет 1200 солдат в день, во многих частях России взрываются объекты, санкции продолжаются - складывается впечатление, что этот «гопник» страдает довольно сильно...

В.Д.: Видимо, недостаточно сильно, если война продолжается. Мы хорошо знаем, какими мобилизационными ресурсами обладает Россия, какими экономическими ресурсами она обладает благодаря нефти и газу, а также хорошо видим, как России помогают ее союзники. Надо сделать вывод, что эти страдания еще недостаточно тяжелы.

Ю.Ф.: Мы также прекрасно знаем, насколько низка цена человеческой жизни в России, где существует такая политическая традиция, позволяющая терять миллионы своих граждан ради своих стратегических целей. Также страдания людей на территории самой России никогда не были проблемой для Кремля. Главное – сохранить элиту.

Но элита постепенно возвращается на международную арену. Также и в политической сфере – мы видим, что некоторые западные лидеры открыто говорят, что с Путиным нужно разговаривать, что он вполне легитимный президент. Поэтому мне кажется, что зверь зализал раны 2022-го года, в целом перегруппировался и чувствует себя хорошо.