Baltijas balss logotype

Социализм от Макрона: просто зачислят деньги на счет 1

В мире
Дата публикации: 27.11.2024
BB.LV
Санта-Клаус приходит с денежкой в чулке.

Санта-Клаус приходит с денежкой в чулке.

Порог бедности превышает 800 евро в месяц на человека.

Куда во Франции утекают бюджетные средства? Вот сюда, например: около двух с половиной миллионов самых бедных французов в дополнение к своему текущему пособию получат рождественский бонус.

Бонус во Франции, оказывается, ежегодный. Самые бедные (их здесь называют «самые скромные», фр. - les plus modestes) ждут его с нетерпением как должного. Чтобы получить деньги, делать ничего не надо: они автоматически будут зачислены на банковский счет в период с 13 по 16 декабря.

Речь идет о бонусе в размере 152,45 евро для одиноких, пара «самых бедных» без детей получит 228,68 евро, а семья с одним ребенком — 274,41 евро.

Рождественский бонус автоматически начислят всем получателям RSA - французского социального пособия для малообеспеченных, гарантирующего минимальный доход.

Стоит ли напрягаться и искать работу, если получателям пособий государство нет-нет да и подбрасывает еще деньжат: то к началу учебного года, то для оплаты счетов за электроэнергию, то бонус к Рождеству…

Бедными, согласно европейским нормам, во Франции официально считают тех, чей ежемесячный достаток не превышает 60% от медианного дохода по стране. Так черта бедности во Франции проходит на уровне 1026 евро на «единицу потребления». «Обсерватория неравенств» считает этот показатель по уровню 50% от медианного дохода, фиксируя порог бедности на уровне 855 евро. Таким образом, за чертой бедности во Франции проживает около 8% населения.

2
0

Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    27-го ноября

    Давайте. Плодите паразитов. Быстрей евросовок развалиться в труху.

    0
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео