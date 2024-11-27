Порог бедности превышает 800 евро в месяц на человека.

Куда во Франции утекают бюджетные средства? Вот сюда, например: около двух с половиной миллионов самых бедных французов в дополнение к своему текущему пособию получат рождественский бонус.

Бонус во Франции, оказывается, ежегодный. Самые бедные (их здесь называют «самые скромные», фр. - les plus modestes) ждут его с нетерпением как должного. Чтобы получить деньги, делать ничего не надо: они автоматически будут зачислены на банковский счет в период с 13 по 16 декабря.

Речь идет о бонусе в размере 152,45 евро для одиноких, пара «самых бедных» без детей получит 228,68 евро, а семья с одним ребенком — 274,41 евро.

Рождественский бонус автоматически начислят всем получателям RSA - французского социального пособия для малообеспеченных, гарантирующего минимальный доход.

Стоит ли напрягаться и искать работу, если получателям пособий государство нет-нет да и подбрасывает еще деньжат: то к началу учебного года, то для оплаты счетов за электроэнергию, то бонус к Рождеству…

Бедными, согласно европейским нормам, во Франции официально считают тех, чей ежемесячный достаток не превышает 60% от медианного дохода по стране. Так черта бедности во Франции проходит на уровне 1026 евро на «единицу потребления». «Обсерватория неравенств» считает этот показатель по уровню 50% от медианного дохода, фиксируя порог бедности на уровне 855 евро. Таким образом, за чертой бедности во Франции проживает около 8% населения.