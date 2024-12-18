Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Иран приостанавливает введение строгого закона о ношении хиджаба 1 839

В мире
Дата публикации: 18.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: Иран приостанавливает введение строгого закона о ношении хиджаба

Иран приостановил введение строгого закона о ношении хиджаба в ответ на протесты как внутри страны, так и на международной арене, включая критику со стороны президента Масуда Пезешкиана, пишет LETА со ссылкой на AFP.

Вице-президент Шахрам Дабири во вторник заявил, что "законопроект будет повторно рассмотрен политическим руководством и Советом национальной безопасности", который является высшим органом безопасности страны.

«В результате обсуждений было решено, что парламент пока не передаст этот законопроект правительству», - добавил Дабири, уточнив, что "в настоящее время реализация этого законопроекта невозможна".

Сторонники жесткой линии в иранском парламенте приняли противоречивый закон, предусматривающий более строгие наказания для женщин, которые нарушают правила ношения хиджаба.

Закон также был направлен против компаний, обслуживающих людей, не соблюдающих эти требования.

Он позволял властям получать доступ к частным записям видеонаблюдения и призывал граждан сообщать о нарушениях правил.

Реформистски настроенный президент Ирана Пезешкиан выступил против этого законопроекта, предупреждая, что он может спровоцировать новые протесты, подобные тем, которые произошли в 2022 году после смерти Джины Махсы Амини в заключении полиции нравов.

22-летняя Амини скончалась 16 сентября 2022 года после задержания за предполагаемое нарушение строгого дресс-кода.

После её смерти по всей стране вспыхнули массовые антиправительственные протесты.

Между тем, многие иранские женщины продолжают игнорировать обязательные правила ношения хиджаба, что свидетельствует о нарастающем сопротивлении с момента протестов 2022 года.

×
Читайте нас также:
#Иран #хиджаб
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео