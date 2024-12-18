Иран приостановил введение строгого закона о ношении хиджаба в ответ на протесты как внутри страны, так и на международной арене, включая критику со стороны президента Масуда Пезешкиана, пишет LETА со ссылкой на AFP.

Вице-президент Шахрам Дабири во вторник заявил, что "законопроект будет повторно рассмотрен политическим руководством и Советом национальной безопасности", который является высшим органом безопасности страны.

«В результате обсуждений было решено, что парламент пока не передаст этот законопроект правительству», - добавил Дабири, уточнив, что "в настоящее время реализация этого законопроекта невозможна".

Сторонники жесткой линии в иранском парламенте приняли противоречивый закон, предусматривающий более строгие наказания для женщин, которые нарушают правила ношения хиджаба.

Закон также был направлен против компаний, обслуживающих людей, не соблюдающих эти требования.

Он позволял властям получать доступ к частным записям видеонаблюдения и призывал граждан сообщать о нарушениях правил.

Реформистски настроенный президент Ирана Пезешкиан выступил против этого законопроекта, предупреждая, что он может спровоцировать новые протесты, подобные тем, которые произошли в 2022 году после смерти Джины Махсы Амини в заключении полиции нравов.

22-летняя Амини скончалась 16 сентября 2022 года после задержания за предполагаемое нарушение строгого дресс-кода.

После её смерти по всей стране вспыхнули массовые антиправительственные протесты.

Между тем, многие иранские женщины продолжают игнорировать обязательные правила ношения хиджаба, что свидетельствует о нарастающем сопротивлении с момента протестов 2022 года.