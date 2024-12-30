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В Финском заливе нашли след от якоря, повредившего кабель. РФ использует корабли для диверсий? 1

В мире
Дата публикации: 30.12.2024
Deutsche Welle
Танкер Eagle S, который подозревают в повреждении очередного кабеля в Балтийском море.

Танкер Eagle S, который подозревают в повреждении очередного кабеля в Балтийском море.

ФОТО: пресс-фото

Танкер из "теневого флота" РФ тащил якорь по дну, чтобы повредить важный для Финляндии электрический кабель, полагает следствие, пишет DW.

Следователи из Финляндии обнаружили многокилометровый след на дне Балтийского моря, где ранее была повреждена проложенная между Эстонией и Финляндией линия электропередачи Estlink 2. След на "десятки километров", предположительно, был оставлен якорем, пишет в воскресенье, 29 декабря, агентство Reuters.

"Длина этого следа составляет десятки километров", - цитирует агентство ответственного следователя Сами Пайлу. При этом, отметил представитель финского следствия, сам якорь пока так и не был обнаружен.

Ранее СМИ опубликовали фото танкера Eagle S, задержанного финскими правоохранителями по подозрению в повреждении кабеля. На них видно, что у танкера нет якоря по левую сторону борта, хотя он присутствует на более ранних снимках того же корабля.

Суда "теневого флота" РФ используются для шпионажа и диверсий?

Танкер Eagle S ходит под флагом Островов Кука, однако ряд экспертов причисляет его к "теневому флоту" РФ. Под ним понимаются танкеры под иностранными флагами, которые Москва использует для обхода нефтяного эмбарго, введенного в связи с войной РФ против Украины.

Издание The Insider отмечает, что, согласно данным портала MarineTraffic от 25 декабря, Eagle S вышел из одного из российских портов - предположительно, он вез нефть в Египет. Однако за несколько минут до пересечения кабеля в Финском заливе судно сбросило скорость, стало совершать "странные круговые маневры", а затем вновь продолжило движение. На эти операции у танкера ушло коло десяти минут, пишет The Insider.

Финские следователи задержали судно в связи с подозрениями в повреждении кабеля. Это не первый подобный случай - в ноябре Дания и Германия задержали в Балтийском море следовавший из РФ китайский балкер Yi Peng 3 - он был замечен в месте обрыва в море кабелей передачи данных между Швецией, Литвой, Финляндией и Германией. Судно перед этим отключило транспондер и, вероятно, более 100 километров тащило якорь по дну, чтобы повредить оба кабеля, писала американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на следствие. Однако спустя месяц после нахождения под арестом балкер продолжил движение.

В свою очередь Eagle S ранее был оснащен передающим и прослушивающим оборудованием, которое сделало его "шпионским судном", писало британское издание Lloydʼs List. По данным СМИ, его использовали для записи эфира на множестве радиочастот, наблюдения за кораблями и самолетами НАТО, а, проходя по заливу Ла-Манш, танкер сбросил в воду "устройства сенсорного типа".

Ранее группа журналистов-расследователей из Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии обнаружила около 50 российских судов, которые на протяжении последних десяти лет совершали подозрительные действия в Балтийском море. Это исследовательские и грузовые суда, рыболовные траулеры и яхты, которые с помощью установленного на них военного оборудования выявляли позиции расположенных на шельфе ветропарков, а также газопроводов, электро- и интернет-кабелей, писали СМИ.

Рядом с поврежденным кабелем проходило еще одно судно "теневого флота" РФ

Уже после того, как электрический кабель Estlink 2 был поврежден, рядом с ним дважды прошло еще одно судно из "теневого флота" РФ - нефтяной танкер M/T Line, который ходит под флагом африканского государства Гвинея-Бисау.

Береговая охрана Финляндии заметила это и связалась с экипажем корабля, сообщают СМИ. Однако у правоохранителей пока нет оснований считать, что судно причастно к повреждению кабеля. В последние месяцы M/T Line совершал рейсы между Россией и Турцией.

На фоне участившихся в последние месяцы инцидентов с повреждениями подводных кабелей НАТО намерено увеличить свое присутствие в Балтийском море. Евросоюз в свою очередь объявил о намерении ужесточить санкции против "теневого флота" РФ.

#кабель
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    30-го декабря

    Не, ну если ряд экспертов полагает, то доказательства больше не нужны. Корабль их Кука, это юридический факт, остальное хайли лайкли.

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