ФРГ через третьи лица закупает российские энергоносители. О махинациях рассказал в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

В своей публикации Дизен сослался на экс-министра финансов Оскара Лафонтена. По словам Дизена, Лафонтен раскрыл факты, которые даже не разрешают обсуждать.

«Санкции приносят пользу США и вредят Европе. США атаковали энергетическую инфраструктуру Европы. Германия по-прежнему покупает российские энергоносители через третьих лиц», — говорится в публикации.