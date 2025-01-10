США нанесли удары по подземным объектам хуситов в йеменской провинции Амран. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что США совершили по меньшей мере 12 ударов по объектам мятежников из движения «Ансар Аллах» в провинциях Амран и Саада.

Ранее представитель йеменских хуситов Яхья Сария заявил, что американский авианосец USS Harry S. Truman в Красном море подвергся массированной атаке беспилотниками и ракетами. Он отметил, что военная операция против авианосца прошла в то время, как американские войска готовились провести крупный авиаудар по Йемену.