Еврокомиссия рассмотрит инициативу Армении по вступлению в ЕС

Еврокомиссия изучит законодательную инициативу Армении о начале процесса вступления страны в Европейский союз (ЕС), а также обсудит ее с Ереваном. Об этом заявила официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анитта Хиппер в беседе со СМИ.

«Мы проанализируем [законопроект] и обсудим его с властями Армении», — цитирует Хиппер российское информационное агентство.

В четверг, 9 января, кабинет министров Армении поддержал инициативу о начале присоединения республики к Европейскому союзу. Теперь предложение будет передано аппарату Национального собрания страны. Премьер-министр республики Никол Пашинян на заседании заявил, что решение о вступлении страны в ЕС может быть принято лишь путем всенародного референдума.