Избранный президент США Дональд Трамп намерен купить у Дании Гренландию, чтобы расширить сферу влияния Соединенных Штатов в Северной Атлантике и в Западном полушарии вообще. Такое мнение высказали источники информационного агентства Рейтер.

По словам одного из них, для получения контроля над Гренландией Трамп, скорее всего, будет оказывать на власти Дании дипломатическое или экономическое давление и вряд ли прибегнет к военной силе. Как утверждал один из его соратников, «покупка Гренландии» числится одним из пунктов приоритетных направлений внешней политики Трампа. Этот список составили члены его команды после победы республиканца на президентских выборах.

Кроме того, как рассказали знакомые с обсуждениями трое действующих и бывших помощников Трампа, новый президент США заинтересован в расширении территории страны как в средстве создания «настоящего наследия», о котором будут помнить многие поколения.

Трамп заявил на пресс-конференции во Флориде, что США должны установить контроль над Гренландией и что он для достижения этой цели он не может исключить использование экономического или военного принуждения. Он также сказал, что если у Дании есть законные права на остров, то она «должна отказаться от них, потому что Гренландия нужна нам для обеспечения национальной безопасности».

А в декабре 2024 года победитель выборов президента США говорил, что «владение Гренландией и контроль над ней являются абсолютной необходимостью». Ее он объяснил интересами «национальной безопасности и свободы во всем мире».

В ответ на это премьер-министр правительства Гренландии Мюте Эгеде заявлял, что «мы не продаемся и никогда не будем продаваться». А его датская коллега Метте Фредериксен говорила, что судьбу Гренландии должно решать ее население.

О своих планах купить у Дании Гренландию Трамп заявлял еще в августе 2019 года – когда занимал пост президента США в первый раз. Тогда он говорил, что «по сути, это крупная сделка по приобретению недвижимости». Президент североамериканского государства отмечал, что Гренландия обходится Дании в 700 миллионов долларов в год и что продажа острова облегчила бы это бремя.

Гренландия — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней. Политически относится к Европе, поскольку вместе с окружающими меньшими островами образует одноимённую административную автономную единицу, входящую в состав Датского королевства. Омывается Атлантическим и Северным Ледовитым океанами. Его площадь составляет 2 166 086 км², протяжённость с севера на юг составляет 2700 км, а с запада на восток — 1300 км. По площади он в три раза уступает Австралии — наименьшему из континентов.

Крупнейший населённый пункт острова — Нуук (Готхоб), 17 984 человека. Город расположен на полуострове в западной части Гренландии. Крайняя северная точка острова — мыс Моррис-Джесуп, расположенный чуть южнее 84-й широты, считался самым близким к Северному полюсу участком суши до открытия в 1900 году острова Каффеклуббен. Южная точка находится недалеко от 59-й северной широты.