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Ватикан разрешил геям становиться священниками 2

В мире
Дата публикации: 11.01.2025
BB.LV
Ватикан разрешил геям становиться священниками
ФОТО: Global Look Press

Ватикан разрешил геям становиться священниками при условии соблюдения целибата.

Католическая церковь будет принимать открытых геев в священники. Соответствующие рекомендации одобрила Конференция итальянских епископов, передает Reuters.

Согласно новым правилам, сексуальные предпочтения кандидата в священники следует учитывать «как один из аспектов его личности». При этом условие соблюдения целибата остается. Это требование касается всех кандидатов в священники. По словам итальянских епископов, документ был одобрен еще в ноябре прошлого года. Инструкция вступила в силу на три года «испытательного срока».

Отмечается, что в прошлом Ватикан прямо не запрещал гомосексуалистам становиться священниками. Однако в инструкции от 2016 года говорилось, что семинарии не могут принимать мужчин, «имеющих глубоко укоренившиеся гомосексуальные наклонности».

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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    12-го января

    Ну, Дедуля, когда ватикан был про веру? Это всегда было про политику. Самый явный жабогадюкинг был в средние века меж папами и правителями. Каждый как можно благопристойней с виду, пытался сожрать другого, чтоб забрать власть над чернью и златом. Да это справедливо для любой религии, что трётся рядом с властью. Там вовсе не про веру, а про влияние и контроль

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  • Д
    Дед
    11-го января

    Библия запрещает мужеложство, тогда во что верит Ватикан? Это точно Иисус Христос?

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