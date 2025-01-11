Ватикан разрешил геям становиться священниками

Католическая церковь будет принимать открытых геев в священники. Соответствующие рекомендации одобрила Конференция итальянских епископов, передает Reuters.

Согласно новым правилам, сексуальные предпочтения кандидата в священники следует учитывать «как один из аспектов его личности». При этом условие соблюдения целибата остается. Это требование касается всех кандидатов в священники. По словам итальянских епископов, документ был одобрен еще в ноябре прошлого года. Инструкция вступила в силу на три года «испытательного срока».

Отмечается, что в прошлом Ватикан прямо не запрещал гомосексуалистам становиться священниками. Однако в инструкции от 2016 года говорилось, что семинарии не могут принимать мужчин, «имеющих глубоко укоренившиеся гомосексуальные наклонности».