Трансгендеры в немецких тюрьмах начали насиловать женщин-заключенных

В немецких тюрьмах зафиксированы случаи сексуального насилия, совершенного трансгендерными женщинами в отношении других женщин-заключенных, пишет Bild.

В настоящее время известно как минимум о 5 подобных инцидентах.

Издание рассказало о самом резонансном случае: заключенный, назвавший себя трансгендерной женщиной, домогался сокамерниц и угрожал им в случае отказа от секса. Кроме того, преступник удовлетворял свои сексуальные потребности на глазах у других заключенных.

Руководство тюрьмы долгое время не реагировало на жалобы, однако после огласки заключенного все же перевели в мужскую колонию.