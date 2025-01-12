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Трансгендеры в немецких тюрьмах начали насиловать женщин-заключенных 1

В мире
Дата публикации: 12.01.2025
BB.LV
Трансгендеры в немецких тюрьмах начали насиловать женщин-заключенных

В немецких тюрьмах зафиксированы случаи сексуального насилия, совершенного трансгендерными женщинами в отношении других женщин-заключенных, пишет Bild.

В настоящее время известно как минимум о 5 подобных инцидентах.

Издание рассказало о самом резонансном случае: заключенный, назвавший себя трансгендерной женщиной, домогался сокамерниц и угрожал им в случае отказа от секса. Кроме того, преступник удовлетворял свои сексуальные потребности на глазах у других заключенных.

Руководство тюрьмы долгое время не реагировало на жалобы, однако после огласки заключенного все же перевели в мужскую колонию.

#лгбт # германия
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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    12-го января

    Теперь в мужской колонии будет "трансгендерная женщина". Анекдот стал действительностью.

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