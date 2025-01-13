Глава ВМС Латвии указал, что может помочь в борьбе с судами «теневого флота» РФ

Борьба с судами российской "теневого флота" в Балтийском море может быть усилена за счёт введения более строгих тюремных сроков для членов экипажей этих судов за совершение противоправных действий. Такое мнение в интервью программе TV3 «900 секунд» высказал командующий Военно-морскими силами Национальных вооружённых сил, адмирал флота Марис Поленц, пишет ЛЕТА.

Поленц пояснил, что на судах "теневого флота" работают гражданские моряки, которым, вероятно, такие действия во многом навязаны. «Возможно, они бы этого не делали, если бы за это грозили более длительные тюремные сроки, чтобы они осознавали последствия. Конечно, многое здесь связано с работой различных служб безопасности, оказывающих влияние, но я думаю, что более строгие тюремные сроки могли бы сыграть свою роль», — отметил Поленц.

Командующий ВМС считает, что Россия нашла способ поддерживать напряжённость, угрожая подводной инфраструктуре Балтийского моря, обеспечивающей существующий уровень жизни в регионе. Россия обрела чувство безнаказанности, которое необходимо существенно уменьшить. «Мы можем сделать это своей работой», — заявил он.

На вопрос, будет ли усиленное патрулирование для защиты подводной инфраструктуры Балтийского моря продолжено после апреля этого года, Поленц ответил, что прогнозировать это сложно из-за множества неизвестных факторов. Однако он подчеркнул, что необходимо готовиться к ещё более серьёзным вызовам, включая сопровождение судов и увеличение присутствия для защиты критически важной инфраструктуры.

В борьбе с судами российской "теневого флота" Поленц также отметил необходимость упорядочения нормативной базы, чтобы расширить возможности действий защитников инфраструктуры при фиксации преступлений в нейтральных водах Балтийского моря.

Напомним, в конце прошлого года в Балтийском море был повреждён электрический кабель «EstLink 2», соединяющий Эстонию и Финляндию, а также ещё четыре кабеля связи в Финском заливе. До этого, в последние годы, в Балтийском море произошёл ряд инцидентов, в результате которых была повреждена подводная инфраструктура. Эксперты и политики связывают эти случаи с организованными Россией операциями гибридной войны.

После этих инцидентов НАТО заявило о намерении усилить своё военное присутствие в Балтийском море.