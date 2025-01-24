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Экономика Германии идет ко дну - есть ли шанс подняться? 1

В мире
Дата публикации: 24.01.2025
BB.LV
Экономика Германии идет ко дну - есть ли шанс подняться?
ФОТО: Global Look Press

Handelsblatt: Кабмин ФРГ в очередной раз снизил прогноз роста ВВП.

Кабмин ФРГ снизил с 1,1 сразу до 0,3 процента прогноз роста ВВП в 2025 году. О том, что власти Германии перестали ждать значительного экономического роста со ссылкой на свои источники в правительственных кругах пишет Handelsblatt.

Как указывает издание, новый прогноз будет представлен министром экономики Робертом Хабеком на следующей неделе, но на данный момент изменения указанных в материале цифр «ожидать не стоит».

По данным журналистов, на дальнейшее ускорение роста экономики власти все еще рассчитывают, но речь идет о показателе «чуть более одного процента». При этом осенью правительство ожидало прибавки ВВП в 2026 году в 1,6 процента.

Экономика ФРГ сокращалась уже два года подряд — на 0,2 процента в 2024-м и 0,3 процента в 2023-м. На фоне этого возможный сменщик Олафа Шольца на посту канцлера Фридрих Мерц предложил резко уменьшить расходы на миграцию и социальные нужды. Также он выступает за наращивание военных расходов. «В следующие три-четыре года нам надо сосредоточиться как минимум на двух процентах (от ВВП — прим.)», — цитировал политика «Интерфакс».

Ранее стало известно, что индекс экономических настроений в Германии, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW на основании обзора около 350 немецких институциональных инвесторов и аналитиков, начал год с очередного падения. С декабрьских 15,7 показатель снизился в январе до 10,3, хотя прогнозировался на уровне 15,3. До этого, в сентябре 2024-го, он максимально близко за год подходил к указывающей на переход к пессимизму нулевой отметке, достигнув лишь 3,6.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    25-го января

    Да, отощает еврокормушечка куда германии и франции денюжку со своего жирка сбрасывали, а наша страна подбирала это по кармашкам...Где кормится то будем теперь, спрашиваю? Голодать придётся. В кемери так и останутся недострои руин без еврофинансирования (у самих животики надорвутся отстраивать).

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