Одной войной в мире стало меньше. Ближний Восток получил шанс: надолго ли?

После 15 месяцев войны израильские власти и руководство движения ХАМАС пришли к соглашению о прекращении боевых действий. Одной войной в мире стало меньше. Но надолго ли?

Месяцы войны

Война началась 7 октября 2023 года, когда движение ХАМАС, признанное террористическим во многих странах мира, совершило нападение из сектора Газа на юге Израиля. В ходе этой атаки около 1200 человек были убиты, 251 (среди них – граждане разных государств) были взяты в плен. Некоторых из них удалось освободить в ходе боевых действий, тела некоторых других были найдены армией обороны Израиля. 94 человека на момент начала перемирия оставались в заложниках. В Израиле полагают, что только 60 из них все еще живы.

Израиль ответил на нападение полномасштабной военной кампанией в Газе. Сначала израильская армия (ЦАХАЛ) наносила воздушные удары по целям ХАМАС, потом начала ввод войск.

Война унесла жизни более чем 46 тысяч палестинцев – утверждает подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения территории. По этой причине данной цифре вряд ли стоит верить, к тому же ХАМАС неоднократно уличали в распространении ложных новостей. Впрочем, то, что жертв среди палестинцев все равно очень много, никто не оспаривает.

Переговоры о прекращении огня велись долгое время, но вернулись в активную фазу только несколько недель назад. Предыдущие попытки договориться о перемирии не привели к успеху из-за того, что ХАМАС требовал полного прекращения огня, а не временного перемирия, а Израиль настаивал на полном уничтожении группировки как военной и политической силы.

Что касается израильской общественности, то преобладающие настроения в среде людей в ходе войны были такими: правительство Израиля должно прежде всего вернуть домой заложников, а война непосредственно с ХАМАС – дело второстепенное. Израильтяне регулярно выходили на протесты, требуя от своего правительства именно добиться возвращения заложников.

Заложники и осужденные

Условия сделки: ХАМАС освободит 33 израильских заложника, Израиль в ответ обязуется освободить из тюрем заключённых, признанных виновными в сотрудничестве с ХАМАС и в нападениях на израильтян. В обмен на каждого гражданского заложника ХАМАС получит 30 осужденных, на каждого военнослужащего – 50 осужденных. При этом не уточняется, сколько из освобождаемых заложников живы, а в отношении скольких речь идет о передаче тел.

В течение 16 дней после начала перемирия должны начаться консультации о второй фазе соглашения, когда ХАМАС должен освободить всех израильских заложников, а Израиль – окончательно вывести войска из Газы. Сделка также предполагает прекращение огня на шесть недель, отправку в сектор Газа 600 грузовиков с гуманитарной помощью и постепенный вывод войск ЦАХАЛ из сектора.

По неофициальным сообщениям израильской прессы, сделка о прекращении огня в Газе и освобождении заложников стала возможной благодаря сильному давлению со стороны Дональда Трампа (тогда еще не вступившего в должность президента США) на израильского премьера Биньямина Нетаньяху, который ранее в течение многих месяцев отказывался именно от такой договоренности. Не послушаться Америку, своего главного союзника, Израиль все же не смог, хотя и сопротивлялся изо всех сил.

Смешанные чувства

Палестинцы встретили известие о перемирии (окончании войны?) с восторгом. Мир облетели кадры ликующих людей на улицах городов сектора Газа. Все, чего они хотели, исполнилось: боевые действия прекращены (правда, пока не совсем), появилась надежда на мирную жизнь.

Интересно, что и в Иране, главном спонсоре ХАМАС, известие о перемирии приветствовали, назвав его «победой палестинского сопротивления».

«Завершение войны и введение режима прекращения огня для сионистского режима является очевидной и великой победой Палестины и еще более крупным поражением сионистского режима. Сопротивление остается живым, процветающим, сильным... и имеет еще более глубокую веру в божественное обещание освобождения мечети аль-Акса и Иерусалима», – заявил Корпус стражей исламской революции. Иран и его союзные вооруженные группы в регионе, такие как хуситы в Йемене и Хезболла в Ливане, поддерживали ХАМАС на протяжении всего конфликта. Зато настроения в Израиле далеко не так однозначны. Многие израильтяне считают достигнутое соглашение поражением. Частично с таким мнением трудно не согласиться.

Во-первых, группировка ХАМАС до конца не уничтожена, а ведь именно это заявлялось как одна из главнейших целей всей операции в Газе. Со временем ХАМАС имеет все шансы восстановить свой контроль над Газой.

Во-вторых, освобожденные члены ХАМАС вернутся в ряды своей организации, укрепив ее и став «героями» для будущих поколений террористов.

В-третьих, судьба немалой части заложников остается неизвестной. Что с ними будет, пока неясно.

В-четвертых, террористы получили подтверждение тому, что захват заложников – дело перспективное, выгодное. Когда ХАМАС напал на Израиль в октябре 2023 года, главной целью террористов был именно захват гражданских людей, чтобы потом оказывать давление на руководство Израиля. Вероятно, террористы просчитались – они предполагали, что заложники в туннелях под Газой спасут их от полномасштабного вторжения Израиля. Не спасли. Но с другой стороны, организации ХАМАС все же удалось сохраниться, и тоже в немалой степени благодаря наличию у нее заложников. Конечно, цена, которую заплатили за это палестинцы, ужасна, но вряд ли террористов это особо беспокоит.

Сирия выпала из оси

Не вызывает сомнений, что окончание войны в Газе хотя бы частично связано с падением режима Асада в Сирии. Какое-то время ХАМАС и Асад враждовали, но в 2022 году опять помирились. При этом ХАМАС и раньше был частью так называемой «Оси сопротивления», возглавляемой Ираном против Израиля. В эту ось кроме самой Сирии входила также ливанская террористическая группировка Хезболла, палестинский Исламский джихад и йеменские повстанцы-хуситы.

После того как Асад улетел в Москву, причем даже не обещая вернуться, Сирия из этого союза автоматически выпала. Новый режим в Дамаске пока только нащупывает свою внешнюю политику, но в любом случае к власти там пришли сунниты, и им будет трудно найти общий язык с шиитским Ираном, главным вдохновителем антиизраильской борьбы на Ближнем Востоке.

Из-за падения режима Асада больше всего, похоже, пострадала Хезболла, слегка потрепанная в недавних боях с ЦАХАЛ, но все еще гораздо более сильная, чем ХАМАС.

Удалось избежать худшего

Другим важным итогом этой войны можно считать то, что она не переросла в более серьезный конфликт. Год назад об этом говорили очень много. Считалось, что при эскалации боевых действий в войну могли бы втянуться та же Сирия, Ливан, Ирак, Йемен, Иран, палестинцы на Западном берегу, другие арабские страны. Этого, к счастью, не произошло, причем не случайно. Имело место лишь ракетная перестрелка между Ираном и Израилем, которая закончилась без особого ущерба для обеих сторон.

Большинство арабских государств, конечно же, на словах всячески осуждало «израильскую военщину», но в конфликт эти страны предпочли не вмешиваться. Новые поколения арабских политиков не похожи на своих отцов и дедов. Идея вечной войны с Израилем уже не кажется им столь привлекательной. Официальное подтверждение тому – соглашения Авраама. Это серия договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами, подписанных в 2020-2021 годах. Кстати, соглашения стали возможны благодаря мощной поддержке со стороны администрации президента США Дональда Трампа во время его первой каденции.

Что дальше?

Конечно, не все верят, что нынешние соглашения могут привести к долгосрочному миру. Дипломаты опасаются, что после первой фазы сделки война может возобновиться, так как впереди сложная дорога с вероятными политическими ловушками. В частности, семьи израильских заложников выражают обеспокоенность тем, что соглашение может быть выполнено не полностью и некоторые заложники могут остаться в Газе.

Переговоры о реализации второго этапа соглашения начнутся через 16 дней после начала первого этапа. Этот второй этап, как ожидается, включит освобождение всех оставшихся заложников, введение постоянного режима прекращения огня и полный вывод израильских войск из Газы.

Третий этап, предположительно, будет направлен на возвращение всех оставшихся тел погибших и начало восстановления Газы под наблюдением Египта, Катара и Организации Объединённых Наций.

Дональд Трамп уже заявил, что использует соглашение о прекращении огня как стимул для расширения Авраамских соглашений. Но даже если все пойдет гладко, палестинцы, арабские государства и Израиль все равно должны будут согласовать видение поствоенной Газы – сложнейшую задачу, включающую гарантии безопасности для Израиля и многие миллиарды долларов инвестиций в восстановление.

Один из главных остающихся без ответа вопросов – кто будет управлять Газой после войны? Израиль отвергает любое участие исламистского ХАМАС, который управлял Газой с 2007 года и официально выступает за уничтожение Израиля. Однако Израиль почти столь же категорически против управления со стороны Палестинской администрации – структуры, созданной в рамках временных мирных соглашений Осло три десятилетия назад, которая имеет ограниченные полномочия на Западном берегу.

Впрочем, в любом случае даже недолгое прекращение войны – лучше, чем продолжение боевых действий. Она, передышка, дает шанс, но воспользуются ли им – это, конечно, уже другое дело.

Прямая речь

Дональд Трамп, президент США

– У нас есть сделка ради заложников на Ближнем Востоке. Они скоро будут освобождены. Спасибо! Эпическое соглашение о прекращении огня удалось заключить только благодаря нашей исторической победе в ноябре. Моя администрация продолжит стремиться к миру и заключать сделки во имя безопасности всех американцев и их союзников.

Джо Байден, бывший президент США

– Это [заключение сделки] результат не только чрезвычайного давления, которое испытывал ХАМАС, и изменений в региональном уравнении после прекращения огня в Ливане и ослабления Ирана, но также и упорной и кропотливой американской дипломатии. Моя дипломатия никогда не прекращала своих усилий, чтобы добиться такого результата. (...) Это были одни из самых тяжелых переговоров в его политической карьере.

Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии

– Это крупный прорыв, который показывает, насколько важно продолжать дипломатические усилия даже в самые тяжелые часы. Германия и другие партнеры Израиля работали над данным планом около 15 месяцев. Соглашение стало возможно в том числе благодаря единой позиции уходящей и будущей администраций США, которые дали понять сторонам ближневосточного конфликта, что другого плана не будет и после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. Я испытываю огромное облегчение за судьбу удерживаемых ХАМАС заложников и жителей сектора Газа. Мои мысли сейчас в особенности с гражданами Германии, которые уже 467 дней переживают немыслимое в плену ХАМАС.

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН

– Сделан первый решающий шаг для того, чтобы жители сектора Газа получили гуманитарную помощь. Теперь крайне важно устранить остающиеся политические барьеры и препятствия в сфере безопасности, чтобы стала возможной транспортировка гуманитарной помощи. Следует положить конец оккупации Израилем палестинских территорий и сделать возможным урегулирование конфликта путем создания палестинского государства.

Франциск, папа римский

– Я надеюсь, что помощь дойдет до жителей Газы, которые так остро в ней нуждаются. И израильтянам, и палестинцам нужны ясные знаки надежды. Я надеюсь, что политические власти обеих стран (Израиля и палестинцев) с помощью международного сообщества смогут прийти к правильному решению для двух государств. Каждый может сказать «да» диалогу, «да» миру».

Краткая история арабо-израильского конфликта

1948 – Арабо-израильская война 1948–1949 годов (Война за независимость Израиля).

1955 – «Отряд 101» под командованием Ариэля Шарона проводит акцию возмездия на египетской территории, в ответ на вылазки террористов-федаюнов. Убито 42 египетских солдата.

1956 – после того как Египет объявил о национализации Суэцкого канала, Израиль вторгается в Египет. За 7 дней заняты Синай и Газа.

1967 – Шестидневная война Израиля с Египтом. В результате победы Израиль занял Синай, сектор Газа, Иудею и Самарию и Восточный Иерусалим.

1967–1970 – «Война на истощение» между Израилем и Египтом.

1972 – палестинские террористы убили 11 израильских спортсменов на олимпиаде в Мюнхене.

1973 – Война Судного дня. Сирия и Египет напали на Израиль.

1982 – Первая ливанская война – военная операция Израиля на территории Ливана в рамках гражданской войны в Ливане с целью уничтожения баз Организации освобождения Палестины.

1987 – начало первой палестинской интифады.

2006 – Вторая ливанская война. Вооруженный конфликт между Израилем и шиитской группировкой Хезболла в Ливане.

2008 – израильская военная операция в секторе Газа с целью уничтожения военной инфраструктуры ХАМАС.

2014 – израильская военная операция в секторе Газа.

2023 – вторжение ХАМАС в Израиль.