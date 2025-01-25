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Писториус: через 4 года в Европу могут вторгнуться 1 500 000 русских солдат 1

В мире
Дата публикации: 25.01.2025
BB.LV
Громкие заявления министра обороны могут иметь внутриполитическую подоплеку.

Громкие заявления министра обороны могут иметь внутриполитическую подоплеку.

Опасность может преувеличиваться желающим занять кресло канцлера ФРГ.

РФ может напасть на НАТО в 2029 году, - заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус. Он предупредил, что Европе нужно срочно укреплять оборону. По его словам, численность российской армии к 2026 году может достигнуть 1,5 миллионов солдат.

По мнению главы Минобороны ФРГ, новая американская администрация, скорее всего, сместит акцент на Индо-Тихоокеанский регион: "Мы не можем ожидать, что американцы будут делать больше в Индо-Тихоокеанском регионе ради нашего процветания и безопасности, и в то же время будут делать то же самое, что они делали в прошлом в Европе".

Однако, по словам Писториуса, его "не очень беспокоит" будущее НАТО. "Я не очень беспокоюсь о будущем НАТО, потому что я знаю из всех моих бесед в Соединенных Штатах или на Мюнхенской конференции по безопасности, что большинство американцев хорошо знают, что им дает евро-трансатлантическое партнерство", - сказал он в интервью. При этом он подчеркнул, что США и Европа сейчас находятся "на одной странице" совместной истории и должны перевернуть ее вместе. "Это то, чего мы должны достичь сейчас", - сказал политик.

Относительно высказанного ранее Дональдом Трампом, 20 января вступившим в должность президента, требования к странам-членам НАТО увеличить взнос в альянс до 5 процентов ВВП, Писториус заметил, что "две трети партнеров НАТО достигли обязательства в 2%" и что он лично инициировал создание некой "Группы пяти", состоящей из пяти стран НАТО, у которых наиболее высокие расходы на оборону. Ранее глава немецкого Минобороны допустил сценарий, при котором военные расходы ФРГ могут возрасти до трех процентов.

На вопрос о том, сумеют ли Соединенные Штаты обеспечить обещанное Трампом прекращение войны в Украине, министр обороны ФРГ ответил, что прежде всего следует говорить о "прекращении огня, а затем об устойчивом мире для Украины, а это означает, что Украине нужны гарантии безопасности со стороны всех других стран". В случае невыполнения такого сценария вероятность повторного нападения России "всего через пару лет" очень высока, и именно с решением этой проблемы Европе придется столкнуться "в ближайшие месяцы и годы".

Писториус отметил также, что ему не нравится идея публичных обсуждений стратегии "в отношении любых переговоров на пути к прекращению огня или даже за его пределами". "Это не то, что мы должны обсуждать публично, потому что в противном случае я могу послать электронное письмо Владимиру Путину, чтобы сообщить ему о наших планах", - сказал он.

На вопрос о том, получит ли Киев обещанные Германией 3 миллиарда евро в рамках нового пакета военной помощи до намеченных на 23 февраля выборов в ФРГ, Писториус ответил: "Я надеюсь, что да".

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Комментарии (1)

  • ТТ
    Тим Тим
    25-го января

    Не надоело?

    2
    0

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