РФ может напасть на НАТО в 2029 году, - заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус. Он предупредил, что Европе нужно срочно укреплять оборону. По его словам, численность российской армии к 2026 году может достигнуть 1,5 миллионов солдат.

По мнению главы Минобороны ФРГ, новая американская администрация, скорее всего, сместит акцент на Индо-Тихоокеанский регион: "Мы не можем ожидать, что американцы будут делать больше в Индо-Тихоокеанском регионе ради нашего процветания и безопасности, и в то же время будут делать то же самое, что они делали в прошлом в Европе".

Однако, по словам Писториуса, его "не очень беспокоит" будущее НАТО. "Я не очень беспокоюсь о будущем НАТО, потому что я знаю из всех моих бесед в Соединенных Штатах или на Мюнхенской конференции по безопасности, что большинство американцев хорошо знают, что им дает евро-трансатлантическое партнерство", - сказал он в интервью. При этом он подчеркнул, что США и Европа сейчас находятся "на одной странице" совместной истории и должны перевернуть ее вместе. "Это то, чего мы должны достичь сейчас", - сказал политик.

Относительно высказанного ранее Дональдом Трампом, 20 января вступившим в должность президента, требования к странам-членам НАТО увеличить взнос в альянс до 5 процентов ВВП, Писториус заметил, что "две трети партнеров НАТО достигли обязательства в 2%" и что он лично инициировал создание некой "Группы пяти", состоящей из пяти стран НАТО, у которых наиболее высокие расходы на оборону. Ранее глава немецкого Минобороны допустил сценарий, при котором военные расходы ФРГ могут возрасти до трех процентов.

На вопрос о том, сумеют ли Соединенные Штаты обеспечить обещанное Трампом прекращение войны в Украине, министр обороны ФРГ ответил, что прежде всего следует говорить о "прекращении огня, а затем об устойчивом мире для Украины, а это означает, что Украине нужны гарантии безопасности со стороны всех других стран". В случае невыполнения такого сценария вероятность повторного нападения России "всего через пару лет" очень высока, и именно с решением этой проблемы Европе придется столкнуться "в ближайшие месяцы и годы".

Писториус отметил также, что ему не нравится идея публичных обсуждений стратегии "в отношении любых переговоров на пути к прекращению огня или даже за его пределами". "Это не то, что мы должны обсуждать публично, потому что в противном случае я могу послать электронное письмо Владимиру Путину, чтобы сообщить ему о наших планах", - сказал он.

На вопрос о том, получит ли Киев обещанные Германией 3 миллиарда евро в рамках нового пакета военной помощи до намеченных на 23 февраля выборов в ФРГ, Писториус ответил: "Я надеюсь, что да".