Здесь русский дух: наконец, объяснили зачем Трампу понадобилась Гренландия

Официальное издание Госдепа США – «Голос Америки» – опубликовал статью, в которой объясняет, зачем Трамп хочет забрать Гренландию у Дании.

Как пишет «Голос», такое желание связано с тем, что это «короткий путь для российских ракет в сторону США», а также с военной активностью РФ в Арктике.

«Нет сомнений, что она геостратегически важна для защиты национальной безопасности США от российских ракет, - сказал британский аналитик Марк Якобсен. - Самый короткий путь для российских ракет в сторону США пролегает через Северный полюс, через Гренландию».

Издание пишет, Россия в последние годы вложила значительные средства в свое арктическое военное присутствие. На ее самой северной авиабазе Нагурское, расположенной на архипелаге Земля Франца-Иосифа, размещены системы наблюдения, стратегические бомбардировщики и ракеты, способные нести ядерное оружие.

Российские атомные подводные лодки патрулируют арктические моря, в которых также действует растущий флот атомных ледоколов РФ.

Заметным становится присутствие в регионе и Китая, с которым Москва проводила совместные учения в Арктике. Пекин также ищет доступ к ценным полезным ископаемым под арктическим льдом.

«Определенно существует угроза, особенно со стороны российских военных возможностей в этом регионе», — сказал «Голосу Америки» Йон Рахбек-Клемменсен из Королевского датского оборонного колледжа.

В свою очередь независимые эксперты, которые не сотрудничают на «Голос Америки», отметили, что приведенные выше аргументы напоминают заявления Путина «об угрозе безопасности России со стороны НАТО» которыми он обосновывал вторжение в Украину.

Путин, напомним, также заявлял о «малом подлетном времени» натовских ракет до Москвы, если они будут размещены в Украине. А также обвинил НАТО в «военном освоении» Украины. В том числе и через проведение совместных учений.

Как сообщал bb.lv, ранее Трамп позвонил премьер-министру Дании, разговор о Гренландии прошел «крайне плохо». После слов премьера Фредериксон о том, что «Гренландия не продается», президент США стал вести себя агрессивно и угрожать Дании.