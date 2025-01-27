Швеция арестовала судно по подозрению в повреждении кабеля ЛГЦРТ

В воскресенье шведские власти арестовали судно, подозреваемое в саботаже оптоволоконного кабеля в Балтийском море, сообщила шведская прокуратура, пишет LETA о ссылкой на AFP.

Прокуратура начала расследование "саботажа при отягчающих обстоятельствах" после повреждения подводного кабеля, соединяющего Швецию и Латвию, говорится в заявлении.

Согласно заявлению шведской прокуратуры, предварительное расследование ведет Служба безопасности Швеции. Прокуратура отметила, что в настоящее время предпринимаются конкретные следственные действия. В расследовании участвуют несколько ведомств, включая полицию, береговую охрану и вооруженные силы Швеции.

На судне в настоящее время находятся представители шведского правительства, подтвердил пресс-секретарь Службы безопасности Швеции Карл Мелин в эфире Шведского радио.

Шведская газета Expressen сообщает, что арестованное судно называется Vezhen. Согласно данным сайта Marine Traffic, отслеживающего движение судов, балкер Vezhen ходит под флагом Мальты и следовал из Швеции в Данию.

Данные Marine Traffic также указывают, что Vezhen проходил над кабелем в воскресенье около 1 часа ночи, сообщает шведская газета Dagens Nyheter.

В воскресенье поздно вечером судно замедлило ход к югу от Карлскруны, рядом с ним находится корабль береговой охраны, отмечает издание.

Профессор систем обороны Шведского университета обороны Ханс Ливонг считает, что это может быть именно арестованное судно, сообщает Dagens Nyheter. Профессор подчеркнул, что судно должно было направляться в сторону Дании, но сейчас оно замедлило ход, добавив, что "это может быть судно, о котором говорит прокуратура".

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня поздно вечером в своем твиттере подчеркнула, что воскресенье было проведено в интенсивной координации с союзниками для выяснения причин повреждения кабеля ЛГЦРТ в Балтийском море.

Как сообщалось ранее, в воскресенье утром был поврежден подводный оптоволоконный кабель, принадлежащий ГАО Латвийский государственный центр радио и телевидения (ЛГЦРТ), расположенный в Балтийском море, информировал ЛГЦРТ агентство LETA.

Система мониторинга передачи данных центра зафиксировала сбои в услугах передачи данных на участке Вентспилс – Готланд. Повреждение кабеля было обнаружено в эксклюзивной экономической зоне Швеции.

Повреждение не влияет на передачу данных конечным пользователям в Латвии, заверили на пресс-конференции премьер-министр Латвии Силиня и председатель правления ЛГЦРТ Гирт Озолс. Премьер-министр отметила, что Латвия была подготовлена к подобным кризисам и обеспечила альтернативную передачу данных.

По данным ЛГЦРТ, есть основания полагать, что кабель серьезно поврежден и повреждение произошло в результате внешнего воздействия. Силиня также заявила журналистам, что повреждение, вероятно, вызвано внешним воздействием и является достаточно значительным.

Командующий Военно-морскими силами Латвии Марис Поленц заявил журналистам, что Военно-морские силы, учитывая инциденты с кабелями в Балтийском море, совместно с ЛГЦРТ разработали алгоритмы действий в подобных ситуациях. Кроме того, в Балтийском море круглосуточно дежурит корабль Военно-морских сил, который был направлен для проверки судна Michalis San, находящегося рядом с кабелем.

Военно-морские силы выяснили, что судно направляется в Россию и ожидает следующего разрешения от агента для продолжения пути. «Подозрительных действий на борту и повреждений якоря мы не обнаружили, но дополнительно продолжаем анализировать движение других судов в районе», — отметил Поленц.

Одновременно Военно-морские силы Латвии находятся в контакте с союзниками, включая Военно-морские силы Швеции, для проведения осмотра подводной части поврежденного кабеля, что произойдет в ближайшее время, пояснил Поленц.

На вопрос о вероятности задержания судна, возможно виновного в инциденте, министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис ответил, что, если судно находится в территориальных водах Латвии, латвийские власти могли бы это сделать. Однако за пределами латвийских вод это будет значительно сложнее из-за сложной системы международного морского права.

Для решения подобных ситуаций необходима совместная и четкая позиция НАТО, так как в международных водах находятся суда самых разных стран.

Президент Латвии Эдгар Ринкевичс в интервью агентству LETA подчеркнул, что ожидает максимально быстрого расследования повреждений кабеля и тесной координации с союзниками. Он также сообщил, что уже состоялся контакт с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Учитывая, что кабель находится на глубине более 50 метров, определить характер повреждений можно будет только после начала ремонтных работ, отметили в ЛГЦРТ. Центр продолжает переговоры с компанией, которая технически способна выполнить ремонт подводного кабеля.

Государственная полиция Латвии начала уголовное дело по данному инциденту, сообщил начальник Государственной полиции Арманд Рукс. Уголовное дело возбуждено по двум статьям Уголовного закона: за умышленное уничтожение и повреждение имущества, повлекшее тяжкие последствия, и за умышленное уничтожение и повреждение публичной сети электронных коммуникаций, если это повлекло тяжкие последствия. Рукс также отметил, что в будущем дело может быть переквалифицировано.

Полиция в сотрудничестве с прокуратурой активировала механизмы правовой помощи с зарубежными партнерами.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в воскресенье на платформе X сообщил, что Швеция тесно сотрудничает с Латвией и НАТО в расследовании повреждения кабеля в Балтийском море. «Швеция с использованием соответствующих ресурсов окажет помощь в расследовании подозреваемого инцидента», — добавил Кристерссон.

Ранее в Балтийском море уже происходили инциденты, связанные с повреждением критически важной подводной инфраструктуры, предположительно, из-за диверсий со стороны России. В начале января НАТО объявило о начале новой миссии по защите подводных кабелей в Балтийском море.