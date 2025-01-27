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Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС по Беларуси 1

В мире
Дата публикации: 27.01.2025
Deutsche Welle
Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС по Беларуси

Представители Венгрии заблокировали совместное заявление стран Евросоюза о непризнании итогов выборов президента Беларуси, сообщила РСЕ/РС со ссылкой на источники в Брюсселе, пишет DW.

Представители Венгрии заблокировали совместное заявление стран Евросоюза о непризнании итогов выборов президента Беларуси. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщила медиакорпорация "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС) со ссылкой на источники в Брюсселе. Из-за отсутствия подписи Венгрии ЕС не смог опубликовать совместное заявление 27 своих членов. Вместо этого верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и еврокомиссар по политике добрососедства и расширения Марта Кос обнародовали свое заявление.

В документе, в частности, подчеркивалось, что выборы 26 января не являлись "ни свободными, ни справедливыми", а белорусский народ "заслуживает реального голоса в вопросе о том, кто будет управлять его страной".

"Беспощадное подавление прав человека, ограничения политического участия и доступа к независимым СМИ в Беларуси лишили избирательный процесс всякой легитимности", - указывали Каллас и Кос.

Они подчеркнули, что Брюссель продолжит накладывать ограничения на белорусский режим, "одновременно оказывая финансовую поддержку гражданскому обществу, белорусским демократическим силам в изгнании и белорусской культуре".

Глава ЦИК Беларуси: У Лукашенко - 86,82%

В Беларуси 26 января прошли выборы президента. Глава Центризбиркома (ЦИК) Игорь Карпенко на пресс-конференции заявил, что за 70-летнего Александра Лукашенко, переизбравшегося на седьмой срок, проголосовали 86,82% избирателей. Лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, по официальным данным, получил 2,02% голосов, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк - 1,74%. У главы Коммунистической партии Беларуси Сергея Сыранкова - 3,21%, у индивидуального предпринимателя Анны Канопацкой - 1,86%.

Независимые СМИ выдавлены из Беларуси и признаны там экстремистскими. По информации Белорусской ассоциации журналистов, 42 представителя СМИ находятся в заключении.

За избирателями присматривала милиция, присутствовавшая на участках. Кабинки для голосования были открытыми. Бюллетени запрещено фотографировать, за это грозил штраф.

Во время протестов в 2020 году Лукашенко обещал, что шестой срок станет последним.

Глава МИД ФРГ: У белорусского народа "не было выбора"

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в день президентских выборов в Беларуси заявила, что у белорусского народа "не было выбора". "Это - горький день для всех, кто стремится там к свободе и демократии.

Вместо свободных и справедливых выборов и жизни без страха и произвола они ежедневно сталкиваются с подавлением, репрессиями и нарушениями прав человека", - написала глава германской дипломатии в соцсети X 26 января.

#беларусь # венгрия
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Комментарии (1)

  • НС
    Николай Семёнов
    27-го января

    А чего вы суёте свой нос туда, куда вас не просят? Вы лучше вначале посмотрите как вы выбираете своих президентов.Начните с США и Латышской республики, в которой народ и близко не допущен к выборам своего президента. Всё делает шайка прислужников.

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