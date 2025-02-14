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Британия и США выступили за участие Зеленского в переговорах по Украине 1

В мире
Дата публикации: 14.02.2025
BB.LV
Британия и США выступили за участие Зеленского в переговорах по Украине
ФОТО: Global Look Press

Лэмми: Британия и США считают, что Зеленский должен участвовать в переговорах.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Лондон и Вашингтон считают, что украинский лидер Владимир Зеленский должен участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об том он заявил в интервью агентству Reuters на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы разделяем мнение о том, что должен быть прочный мир... Было достигнуто соглашение о том, что Зеленский и украинцы должны быть частью этой сделки, достигнутой путем переговоров», — сказал он после встречи с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Лэмми подчеркнул, что у Британии и США есть желание положить конец украинскому конфликту. Глава британского внешнеполитического ведомства также отметил, что был «очень воодушевлен» разговором об Украине с американской стороной.

Ранее газета The Times со ссылкой на источники писала, что в министерстве обороны Великобритании советуют Украине отклонить предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

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Комментарии (1)

  • VS
    Vad Sorry
    15-го февраля

    Путин сидит и оунаает наверное уже около 50 стран уже наверное решили что ему делать ,, а он молчит и делает что сам решает, собака которая даёт ни кусается

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