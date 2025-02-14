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Российский дрон попал в саркофаг на Чернобыльской АЭС - Зеленский 9

В мире
Дата публикации: 14.02.2025
BBC
Российский дрон попал в саркофаг на Чернобыльской АЭС - Зеленский
ФОТО: пресс-фото

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ночью 14 февраля российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции, пишет ВВС.

«В настоящее время радиационный фон не повышался и за этим постоянно следят», — добавил Зеленский.

О том, что беспилотник врезался в крышу саркофага, также сообщило МАГАТЭ.

Дрон попал в крышу изоляционного сооружения новой защитной оболочки, которая защищает разрушенный четвертый реактор на ЧАЭС.

Как заявили в Украинской государственной службе по чрезвычайным ситуациям, после удара российского дрона по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС показатели радиационного фона остаются в пределах нормы.

«Мониторинг продолжается. Ситуация под контролем. Следите за официальными сообщениями!», — заявили в ГСЧС.

#война рф и украины #чернобыльская аэс
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Комментарии (9)

  • Ч
    Чангл
    14-го февраля

    МАГАТЭ не сообщили как их обстреляли при движении в сторону запорожской АЭС? Или эту информацию нельзя давать титульной нации?

    5
    0
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    14-го февраля

    Да и кто в теме те прекрасно понимают что гамма излучения эта жестянка не удержит. а вот что могильники растащили это зря.

    1
    0
  • ЯО
    Яшка Одесский
    14-го февраля

    Пардон, не Российский а хохлятский.

    7
    0
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    14-го февраля

    Да и лупит по этому железному сараю без понтовая идея все ровно что по воробьям кто придумал эту шалость тот знал что делать.

    5
    0
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    14-го февраля

    Да и лупит по этому железному сараю без тентовая идея все ровно что по воробьям кто придумал эту шалость тот знал что делать.

    1
    0
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    14-го февраля

    Голословна .с тем же результатом можно утверждать что это марсиане.

    4
    0
  • VS
    Vad Sorry
    14-го февраля

    Это ещё одна причина закончить эту войну быстрее, то Российский то Украинский, один день накроет всех ядерным облаком, тогда помидоры будем с Америки возить

    1
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го февраля

    Дебильное ВСУ обстреливает крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС артиллерийскими НАТОвскими снарядами. Вот где дебилы!!! Кончать их надо, а ЕС все бабло пилит.

    15
    2
  • Ч
    Чангл
    Алексей Зиновьев
    14-го февраля

    Согласен. Только у них будут деньги, чтобы жить в других странах, а на нас им нас рать.

    8
    0
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