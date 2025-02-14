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Шольц решил уйти из политики после отставки 2

В мире
Дата публикации: 14.02.2025
BB.LV
Шольц решил уйти из политики после отставки
ФОТО: Instagram

Шольц заявил, что уйдет из политики после того, как перестанет быть канцлером

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что уйдет из политики после того, как перестанет быть канцлером. Об этом он заявил в видеоподкасте Jung & Naiv.

«Мой план А состоит в том, что я буду снова избран канцлером», — рассказал политик.

На вопрос о том, будет ли должность канцлера его последней работой, Шольц ответил утвердительно.

«Мне выпала честь делать что-то для своей страны на протяжении многих лет, и я надеюсь, что смогу делать это еще долгое время. Однако после этого придет время снова стать обычным гражданином», — сказал канцлер ФРГ.

Ранее стало известно, что руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) не хотело выдвижения кандидатуры Олафа Шольца на пост канцлера ФРГ. Вместо него несколько членов партии прямо или косвенно высказывались в поддержку нынешнего министра обороны Германии Бориса Писториуса, однако в ходе переговоров с руководством СДПГ Шольц настоял на своем.

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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    14-го февраля

    В кино пусть подаётся. Ему квадратные усики под нос и чёлочку-вылитый алоизыч будет.

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  • Ч
    Чангл
    14-го февраля

    Опять влажные мечты. Не быть тебе больше политиком. Счастье будет, если не сядешь

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