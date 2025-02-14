Шольц решил уйти из политики после отставки

Шольц заявил, что уйдет из политики после того, как перестанет быть канцлером

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что уйдет из политики после того, как перестанет быть канцлером. Об этом он заявил в видеоподкасте Jung & Naiv.

«Мой план А состоит в том, что я буду снова избран канцлером», — рассказал политик.

На вопрос о том, будет ли должность канцлера его последней работой, Шольц ответил утвердительно.

«Мне выпала честь делать что-то для своей страны на протяжении многих лет, и я надеюсь, что смогу делать это еще долгое время. Однако после этого придет время снова стать обычным гражданином», — сказал канцлер ФРГ.

Ранее стало известно, что руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) не хотело выдвижения кандидатуры Олафа Шольца на пост канцлера ФРГ. Вместо него несколько членов партии прямо или косвенно высказывались в поддержку нынешнего министра обороны Германии Бориса Писториуса, однако в ходе переговоров с руководством СДПГ Шольц настоял на своем.