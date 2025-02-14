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Зеленский: я встречусь только с одним россиянином — с Путиным 2

В мире
Дата публикации: 14.02.2025
BB.LV
Зеленский: я встречусь только с одним россиянином — с Путиным
ФОТО: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, заявил, что в рамках мирных переговоров встретится только с одним россиянином — Владимиром Путиным. Но он добавил, что это произойдет «только после того как у нас будет общий план с Трампом, Европой», пишет "Медуза".

После этого Путин и Зеленский, по его словам, «сядут и остановят войну». Встречаться с россиянами в Мюнхене Зеленский не собирается.

Он добавил, что важно «не потерять единство между Европой и США» и что «заключить соглашение без нас и Европы — не очень хорошая идея» (цитата по Deutsche Welle).

Зеленский также сказал, что готов «в любой день» приехать в Вашингтон, чтобы выработать совместный план с командой Дональда Трампа и в том числе продолжать оказывать давление на Владимира Путина.

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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    15-го февраля

    А как же главком санечка сранский (сырский)?🙄

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  • Д
    Дед
    14-го февраля

    А кто ты такой, чтобы с тобой встречаться? Я, не Путин, но с таким не стал бы встречаться.

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