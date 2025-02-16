Премьер Польши резко отреагировал на итоги Мюнхенской конференции

Премьер Польши Туск об итогах Мюнхенской конференции: больше никогда.

Премьер Польши Дональд Туск резко отреагировал на итоги Мюнхенской конференции, в ходе которой вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил европейцев в отходе от демократических ценностей. Пост с возмущением политик опубликовал в соцсети X.

Туск указал, что в Мюнхене он остался крайне доволен местными достопримечательностями и пивом, но итогов мероприятия принять не может. «Единственное, что я могу сказать сегодня: Мюнхен. Больше никогда», — написал Туск.

Что имел в виду польский премьер — свое нежелание участвовать в подобных мероприятиях впредь или намерение не допустить такого итога конференции, неизвестно.

Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что настоящей угрозой Европе выступают не Россия или Китай, а отход европейцев от их основных ценностей. Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала его слова провокацией.