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Премьер Польши резко отреагировал на итоги Мюнхенской конференции 1

В мире
Дата публикации: 16.02.2025
BB.LV
Премьер Польши резко отреагировал на итоги Мюнхенской конференции
ФОТО: Global Look Press

Премьер Польши Туск об итогах Мюнхенской конференции: больше никогда.

Премьер Польши Дональд Туск резко отреагировал на итоги Мюнхенской конференции, в ходе которой вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил европейцев в отходе от демократических ценностей. Пост с возмущением политик опубликовал в соцсети X.

Туск указал, что в Мюнхене он остался крайне доволен местными достопримечательностями и пивом, но итогов мероприятия принять не может. «Единственное, что я могу сказать сегодня: Мюнхен. Больше никогда», — написал Туск.

Что имел в виду польский премьер — свое нежелание участвовать в подобных мероприятиях впредь или намерение не допустить такого итога конференции, неизвестно.

Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что настоящей угрозой Европе выступают не Россия или Китай, а отход европейцев от их основных ценностей. Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала его слова провокацией.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    16-го февраля

    Ну так туск адепт евробюрократической петушни. Не левак совсем отбитый, но за наднациональную бюрократию. Поэтому морду и воротит.

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