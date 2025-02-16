В Евросоюзе призвали продолжать военные действия на Украине

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в Мюнхене заявила, что организации следует «перераспределить некоторые ресурсы», чтобы обеспечить продолжение военных действий Украиной.

Каллас назвала текущую ситуацию критической точкой, когда Украина решила ответить России. «И единственная просьба к нам — перераспределить некоторые ресурсы, помочь им дать отпор агрессору, чтобы нам не пришлось беспокоиться о войне здесь, в этом прекрасном месте», — призвала она.

Ранее Каллас заявила, что ЕС поддержит Украину, если она не согласится со сделкой, которую ей предложат по итогам переговоров Россия и США. По словам дипломата, ее возмущает переговорная позиция американского президента Дональда Трампа.