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В Евросоюзе призвали продолжать военные действия на Украине 3

В мире
Дата публикации: 16.02.2025
BB.LV
В Евросоюзе призвали продолжать военные действия на Украине
ФОТО: Global Look Press

Каллас призвала ЕС распределить ресурсы для продолжения конфликта на Украине.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в Мюнхене заявила, что организации следует «перераспределить некоторые ресурсы», чтобы обеспечить продолжение военных действий Украиной.

Каллас назвала текущую ситуацию критической точкой, когда Украина решила ответить России. «И единственная просьба к нам — перераспределить некоторые ресурсы, помочь им дать отпор агрессору, чтобы нам не пришлось беспокоиться о войне здесь, в этом прекрасном месте», — призвала она.

Ранее Каллас заявила, что ЕС поддержит Украину, если она не согласится со сделкой, которую ей предложат по итогам переговоров Россия и США. По словам дипломата, ее возмущает переговорная позиция американского президента Дональда Трампа.

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Комментарии (3)

  • JB
    Janis Berzin
    16-го февраля

    Пусть эта чухонская гнида со своими детьми, мужем, родственниками едет на Украину, на передовую. Винтовку лично ей куплю.

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    0
  • Д
    Дед
    16-го февраля

    Фашистам все мало крови и жертв!

    44
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    16-го февраля

    До последнего хохла.🥳🎉

    36
    0

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