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В Лондоне уличили Киев в хищениях военной помощи 1

В мире
Дата публикации: 16.02.2025
BB.LV
В Лондоне уличили Киев в хищениях военной помощи
ФОТО: Global Look Press

Telegraph: Западная помощь Украине пропадает еще до попадания в воинские части.

Западная военная помощь Украине пропадает еще до попадания в воинские части из-за коррупции в стране. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники в оборонном ведомстве Великобритании.

По словам собеседников издания, помощь Киеву пропадает из-за случаев коррупции. Отмечается, что так некоторые грузовики с военными грузами иногда исчезают, не доезжая до полигонов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а автомобили прибывают в части без каких-либо деталей, включая ремни безопасности.

«Грузовики, перевозившие оборудование, периодически пропадали, а автомобили прибывали в части без деталей», — говорится в тексте статьи.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    16-го февраля

    Ой да ладноооо. Не клевещитееее...Хохол и воровство? Да никогда в жизни 🤡 Есть одна пословица. Перефразирую политкорректней чуть-"где укра прошла, там израилю делать нечего". Очень точная поговорка. Войны показывают. Евреи у себя так нагло и размашисто не тырят, как хохлы, да ещё побираясь по миру с протянутой рукой по грошику-дайтедайтедайте.

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