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Кандидат в канцлеры Германии призвал не пресмыкаться перед США 1

В мире
Дата публикации: 17.02.2025
BB.LV
Кандидат в канцлеры Германии призвал не пресмыкаться перед США
ФОТО: Global Look Press

Кандидат в канцлеры ФРГ Хабек: Германия не должна пресмыкаться перед США.

Ни при каких обстоятельствах Германия не должна пресмыкаться перед США. Об этом заявил кандидат на пост канцлера, министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, сообщает N-TV.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа бросает вызов самим основам западных ценностей. Они начали лобовую атаку на общие западные ценности. Ни при каких обстоятельствах мы не должны пресмыкаться перед американцами», — сказал он.

По словам политика, немцы не будут слушать рекомендации американцев и примут свое собственное решение относительно голосования на предстоящих в стране выборах в парламент.

Ранее Хабек заявил, что администрация Трампа является не консервативной, а авторитарно-революционной. Он также обвинил Вашингтон в безжалостном сворачивании основополагающих идей демократии.

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Комментарии (1)

  • VS
    Vad Sorry
    17-го февраля

    И ни таких убирали:))

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