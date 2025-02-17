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Россия целенаправленно наращивает потенциал для конфронтации с НАТО - БЗС 4

В мире
Дата публикации: 17.02.2025
LETA
Россия целенаправленно наращивает потенциал для конфронтации с НАТО - БЗС
ФОТО: LETA

Россия целенаправленно развивает свои возможности для противостояния с НАТО, заявило Бюро по защите Сатверсме (БЗС) в обзоре деятельности за 2024 год.

В несекретной части отчета БЗС отмечает, что после полномасштабного вторжения России в Украину европейские страны столкнулись с новой, но все более значимой угрозой - диверсиями и физическими атаками на цели в Европе, организованными российской разведкой и спецслужбами.

В 2024 году эта тенденция значительно усилилась, и российские диверсии касаются все большего числа стран. Новая тенденция российских атак показывает, что Россия уже практически находится в прямой конфронтации с Западом, говорится в отчете.

Нынешняя цель российских спецслужб - развивать свой потенциал по организации диверсий в Европе в рамках подготовки России к возможной военной конфронтации с НАТО в долгосрочной перспективе.

Учитывая, что в настоящее время военные ресурсы России сосредоточены в Украине, вероятность прямой военной конфронтации между Россией и НАТО в 2025 году невелика, отмечается в докладе.

Однако если война в Украине будет "заморожена" и российские вооруженные силы перестанут нести значительные военные потери в активных боевых действиях, они смогут реализовать планы по наращиванию военного присутствия на северо-восточном фланге НАТО, включая Балтийский регион, в течение периода до пяти лет, отмечает БЗС.

В этом случае военная угроза России для НАТО существенно возрастет, подчеркивает учреждение.

Комментируя текущие вызовы безопасности, директор БЗС Эгилс Зведрис сказал, что в условиях возможных внешних угроз особенно важно сохранить стабильность и внутреннюю устойчивость страны перед лицом этих угроз.

#нато #россия
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Комментарии (4)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    17-го февраля

    Классная работа у "авторов" подобных статей. Строчат всякую херню, получают за это оплату и не несут никакой ответственности за ложь.

    17
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    17-го февраля

    Классная работа у "авторов" подобных статей. Строчат всякую херню, получают за это оплату и не несут никакой ответственности за ложь.

    10
    2
  • JB
    Janis Berzin
    17-го февраля

    "В 2024 году эта тенденция значительно усилилась, и российские диверсии касаются все большего числа стран" - где пойманные диверсанты, шпионы, саботажники? Кроме сбежавших прокремлевских активистов, пропагандистов предъявить нечего?

    20
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    17-го февраля

    "особенно важно сохранить стабильность и внутреннюю устойчивость страны перед лицом этих угроз"-концлагеря построите для нетитульных и не кристальночерепных? 🙄

    19
    1

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