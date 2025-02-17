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Украина предупредила НАТО об отправке в Беларусь 150 000 солдат для нападения на Запад 2

В мире
Дата публикации: 17.02.2025
BB.LV
Юридических препятствий к отправке войск в союзное государство не существует.

Юридических препятствий к отправке войск в союзное государство не существует.

Минск предоставил свою страну для агрессии, напомнил Зеленский.

Летом в Беларусь будут отправлены 150 тысяч российских солдат, которые могут атаковать страны НАТО, объявил официальный Киев.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. "У нас есть четкая разведывательная информация, что этим летом РФ планирует отправить войска в Беларусь под предлогом военных учений. Это точно так же, как они разворачивали войска перед полномасштабным вторжением в Украину. Эти российские силы в Беларуси для нападения на Украину? Возможно. А возможно нет. Или возможно они для вас? Позвольте мне напомнить вам, Беларусь граничит с тремя странами НАТО. Она стала плацдармом для российских военных операций", - заявил Зеленский.

Украинский презиент добавил, что Путин рассматривает Беларусь как просто регион России. "И мы должны быть реалистичными, если кто-то разворачивает военный плацдарм, мы должны спросить, что нам с этим делать? И более важно - что можем мы сделать до следующего нападения, следующего вторжения?"

Вероятная война между РФ и НАТО

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что члены НАТО должны готовиться к войне и больше тратить на оборону, в противном случае Кремль "может попытаться сделать так же, как в Украине".

"Я вам очень четко говорю: мы должны готовиться к войне. Это лучший способ избежать ее", - высказался генсек. Рютте отметил, что страны Европы должны "не проявлять слабости" к РФ. "Иначе Россия может что-то попробовать, так же, как в Украине", - предупредил глава НАТО.

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Комментарии (2)

  • VS
    Vad Sorry
    17-го февраля

    Этот Зеленский трепится ,провокатор какой-то как бабка на базаре за день до 10 высеров, и дайте бабла после этого:) такой бред несёт типо Путину ещё один фронт нужен , трепло

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    17-го февраля

    Звездёжь. Если бы у рф было столько мяса одномоментно, то его бы кинули на укру, продавить и развалить фронт. Особенно до договорняка, который, подозреваю, зафиксирует границы по линии отжатия территории.

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