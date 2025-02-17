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В Еврокомиссии забили тревогу из-за действий фон дер Ляйен 1

В мире
Дата публикации: 17.02.2025
BB.LV
В Еврокомиссии забили тревогу из-за действий фон дер Ляйен
ФОТО: Global Look Press

Politico: В ЕК бьют тревогу из-за действий фон дер Ляйен по упрощению норм ЕС.

В Еврокомиссии (ЕК) бьют тревогу из-за стремительных и односторонних действий ее председателя Урсулы фон дер Ляйен по «упрощению» норм Европейского Союза (ЕС). Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Когда мы движемся с такой скоростью, как мы можем быть уверены в том, что делаем все правильно?» — заявил один из собеседников издания.

По данным источников, глава ЕК не информировала никого о желании продвигать программу «упрощения» норм объединения и борьбы с бюрократией. В связи с этим сотрудники ЕК «подавлены» из-за того, что «все было решено на самом верху». Программа фон дер Ляйен нацелена на смещение внимания с «зеленой» повестки ради роста конкурентоспособности экономики ЕС.

Ранее депутат Европарламента от болгарской партии «Возрождение» Петар Волгин заявил, что лидеры ЕС оторваны от реальности и не способны принимать осмысленные решения.

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    17-го февраля

    Поменялась политика США и пора менять надзирателей.

    22
    0

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