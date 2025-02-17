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В США оценили сроки возврата Украиной всех долгов 2

В мире
Дата публикации: 17.02.2025
BB.LV
В США оценили сроки возврата Украиной всех долгов
ФОТО: Freepik

В США заявили, что Украине понадобится около 120 лет, чтобы отдать США все долги.

Украине понадобится около 120 лет, чтобы отдать США все долги. Об этом заявили в Институте ответственного государственного управления Куинси.

Отмечается, что в 2023 году Киев экспортировал металлы на скромные 4,2 миллиарда долларов, поэтому потребовалось почти 120 лет, чтобы расплатиться с Вашингтоном.

Таким образом, как уточняется в публикации, скорее всего, заключалась в предоставлении концессий ведущим компаниям по разработке определенных мест в больших стратегиях.

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Комментарии (2)

  • VS
    Vad Sorry
    17-го февраля

    Так там процентов больше набегает,,, Да и вообще кто их отдавать будет? Ради Америки сколько народа уложили за эти деньги... Могут сразу списать и даже ни надо плакать, Да там и деньги тоже ни понятные пару миллиардов за установку пару миллионов за ракету, тра ла. Да да куча со складов просрочки, заводы в Америке работают,,, реально в 10 раз меньше

    14
    0
  • Д
    Дед
    17-го февраля

    Срок- нокгда!

    21
    0

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