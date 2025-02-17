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Зеленский: Украина не будет участвовать в переговорах США и России 2

В мире
Дата публикации: 17.02.2025
BB.LV
Зеленский: Украина не будет участвовать в переговорах США и России
ФОТО: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с Politico заявил, что Киев не будет участвовать в переговорах США и России, даже если его попросят.

«Мои визиты не имеют ничего общего с этими переговорами. Хотя, когда я приеду в Саудовскую Аравию, я спрошу у его величества, что он знает о темах переговоров», — сказал украинский лидер.

Ранее сообщалось, что госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встретятся с российской делегацией 18 февраля для переговоров. Источник The Washington Post рассказал, что новость о встрече представителей России и США «встретили с тревогой» в Европе и на Украине, так как их «исключили из начальных этапов планирования переговоров».

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Комментарии (2)

  • VS
    Vad Sorry
    17-го февраля

    Ну так потому что его ни кто и ни приглашал:))) Да он сам же закон подписал проти любых договоров? Встретиться с Ринкевичем вместе и поплачат.

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  • Д
    Дед
    17-го февраля

    Упс! А наши правители утверждали, что без Украины никак, а они сами отказываются! Вот оказывается, что сказал Трамп за 7 минут- Зеля в будку!

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    0

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