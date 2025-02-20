Латвийский эксперт: пытаясь восстановить отношения с РФ, Трамп повторяет ошибки предыдущих президентов

Новый президент США Дональд Трамп в своей попытке восстановить отношения с Россией совершает те же ошибки, что и предыдущие президенты США, заявил в директор Центра геополитических исследований, доцент Рижского университета имени Страдыня Марис Анджанс.

«Плохо. Пока неизвестно, насколько плохо, но это плохо», — сказал Анджанс, комментируя усилия США и России по восстановлению отношений.

Он заявил, что Трамп повторяет ошибки предыдущих президентов США. Анджанс отметил, что бывший президент США Барак Обама также «перезагрузил отношения» с Россией в 2009 году, что завершилось вторжением России в Украину в 2014 году.

До этого Джордж Буш-младший «заглянул в глаза [президента России Владимира] Путина и увидел душу и возможность доверия» в 2001 году, что закончилось войной в Грузии.

Он также отметил, что сам Трамп пытался восстановить отношения с Россией во время своего первого президентства. В качестве примера он привел саммит в Хельсинки, однако тогда его позиция была слабее, а фон был не таким хорошим из-за обвинений во вмешательстве России в выборы в пользу Трампа, сказал Анджанс.

По оценке эксперта, то же самое происходит и сейчас, только на этот раз «с гораздо более низкой точки». «Перезагрузка есть, это очевидно. Все началось с визита Стива Виткоффа в Москву, затем Путин и Трамп поговорили по телефону, затем [министр иностранных дел России] Лавров и [госсекретарь США] Рубио поговорили по телефону, затем Рубио и Лавров встретились в Эр-Рияде — мы знаем решения», — сказал Анджанс, отметив, что в Кремле и Пекине «поднимаются бокалы водки и шампанского».

«Я думаю, Россия крайне удивлена, это неожиданный подарок, который произошел, который преподнесли США, — есть эйфория, которую и Путин, и Лавров с большим трудом скрывают (..)», — оценил эксперт, отметив, что «это крайне неприятно», добавив, что предыдущий президент США Джо Байден приезжал в Киев во время войны, а Трамп выражает готовность пригласить Путина в Вашингтон, а сам поехать в Москву.

Анджанс отметил, что было известно, что после президентских выборов в США будет по-другому, а на Украине лучше не будет, но это «хуже самых худших прогнозов».

Оценивая последние заявления Трампа, эксперт указал на необходимость анализа его психологического портрета. Эксперт выразил мнение, что Трамп очень обижен на президента Украины Владимира Зеленского. Он пояснил, что попытка первого импичмента Трампа была напрямую связана с Зеленским, с его призывом, когда он пытался заставить Зеленского начать расследование в отношении семьи Байдена на Украине.

Анджанс объяснил, что эти воспоминания сохраняются, есть плохая память, например, о том, как Трамп лишил Байдена доступа к государственным секретам.

Эксперт оценил, что в данной ситуации у Трампа возникла личная неприязнь к Зеленскому. По словам эксперта, Трамп затаил обиду на прошлое и негодует, что его мирный план срывается.

Как пояснил Анджанс, в соответствии с видением Трампа, он начал переговоры с Россией, которая готова заключить мир, Трамп тоже пообещал мир своим избирателям. Также перед выборами президента США Трамп отказался высказывать свое мнение о том, какая сторона — Россия или Украина — по его мнению, должна победить, отметил эксперт.

Анджанс напомнил, что Зеленский отказался подписывать меморандум о передаче природных ресурсов Украины США, и отметил, что Трампа оскорбили заявления Зеленского о том, что ничего не следует решать по Украине без Украины.

«Трамп явно оскорблен, очевидно, что он не провел никаких глубоких исследований, но когда Трамп обижается, он действительно обижается», — сказал Анджанс, отметив, что когда Трамп оскорблен, то это идет в геометрической прогрессии, и он «вытаскивает» всевозможные факты, которые он слышал.

Оценивая желаемую реакцию со стороны Латвии и Европы, эксперт отметил, что рекомендовать в этой ситуации что-либо сложно, поскольку США являются стратегическим союзником Латвии, самой мощной в военном отношении страной в мире. «Если нет США, то нет и НАТО», — сказал Анджанс, добавив, что есть и свои нюансы, есть отдельные страны, например Турция, но вряд ли это может помочь странам Балтии.

По словам Анджанса, европейские лидеры очень хорошо защищают Украину и Зеленского. Он отметил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер на следующей неделе отправится в Вашингтон и попытается «построить мост» между Трампом и Европой.

«Я не думаю, что страны Балтии фигурируют в географическом понимании Трампа», — сказал Анджанс, добавив, что политик встречался с президентами стран Балтии и присутствовал на саммите столетия в Вашингтоне в 2018 году, где Трамп, по мнению эксперта, не проявил особого интереса.

Эксперт отметил, что Латвия, с одной стороны, должна сделать все, чтобы помочь Украине, но и не может «сжигать мосты» с США. «Нам нужно найти баланс», — сказал Анджанс.

Он оценил, что в настоящее время необходимо решительно защищать Украину, но в то же время следует избегать оскорблений Трампа. «США — президентская страна, и власть Трампа достаточно широка — его партия имеет большинство в обеих палатах Конгресса, даже самые скандальные кандидатуры «прошли тест» (..), поэтому мы должны постараться не потерять свою принципиальную позицию, не «напрашиваясь» на неприятности со стороны США», — заявил Анджанс.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в среду выдвинул новые обвинения в адрес украинского президента, назвав его диктатором.