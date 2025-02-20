Высказывания Трампа о Зеленском «ошибочны и опасны» - Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) решительно отверг утверждение президента США Дональда Трампа, что украинский лидер Владимир Зеленский является диктатором. "Заявлять, что президент Зеленский не имеет демократической легитимности, - это просто ошибочно и опасно", - сказал Шольц в интервью еженедельнику Der Spiegel в среду, 19 февраля.

"Правда состоит в том, что Владимир Зеленский - законно избранный глава украинского государства. То, что в условиях войны невозможно провести надлежащие выборы, соответствует положениям конституции Украины и избирательным законам. И никто не вправе утверждать обратное", - подчеркнул глава правительства ФРГ.

Он напомнил, что именно Россия во главе с Владимиром Путиным развязала войну против Украины. "Украина уже почти три года защищается от беспощадной российской агрессии. Каждый день", - сказал Шольц.

Высказывания Трампа о Зеленском раскритиковали также министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и глава федерального министерства экономики, вице-канцлер Роберт Хабек (Robert Habeck). "Если не писать поспешные посты в соцсетях, а присмотреться к реальному миру, то станет ясно, кто в Европе, увы, вынужден жить в условиях диктатуры: это люди в России, люди в Беларуси", - заявила Бербок в интервью общественно-правовому телеканалу ZDF. "Украинцы каждодневно сражаются за свою свободную демократию и мы как европейцы поддерживаем их на пути в Европейский Союз, чтобы вместе укреплять наши демократические государства", - добавила глава МИД ФРГ.

"Заявление президента США шокирует. Это беспрецедентное искажение реальности и крайне опасная риторика. Правда в том, что диктатор Путин напал на демократическую Украину", - написал в свою очередь в соцсети X Роберт Хабек.

Трамп утверждает, что рейтинг Зеленского в Украине - всего 4%

Днем ранее Дональд Трамп призвал Зеленского провести в Украине президентские выборы, попутно утверждая, что рейтинг поддержки украинского лидера упал до четырех процентов. Зеленский в ответ назвал заявление Трампа "дезинформацией", которая "идет от России". В ходе пресс-конференции президент Украины отметил, что по состоянию на февраль 2025 года ему доверяют 57 процентов граждан, сославшись на опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии.