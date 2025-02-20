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Высказывания Трампа о Зеленском «ошибочны и опасны» - Шольц 3

В мире
Дата публикации: 20.02.2025
Deutsche Welle
Высказывания Трампа о Зеленском «ошибочны и опасны» - Шольц
ФОТО: dreamstime

"Правда состоит в том, что Владимир Зеленский - законно избранный глава украинского государства", - заявил Олаф Шольц в интервью еженедельнику Der Spiegel, пишет DW.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) решительно отверг утверждение президента США Дональда Трампа, что украинский лидер Владимир Зеленский является диктатором. "Заявлять, что президент Зеленский не имеет демократической легитимности, - это просто ошибочно и опасно", - сказал Шольц в интервью еженедельнику Der Spiegel в среду, 19 февраля.

"Правда состоит в том, что Владимир Зеленский - законно избранный глава украинского государства. То, что в условиях войны невозможно провести надлежащие выборы, соответствует положениям конституции Украины и избирательным законам. И никто не вправе утверждать обратное", - подчеркнул глава правительства ФРГ.

Он напомнил, что именно Россия во главе с Владимиром Путиным развязала войну против Украины. "Украина уже почти три года защищается от беспощадной российской агрессии. Каждый день", - сказал Шольц.

Высказывания Трампа о Зеленском раскритиковали также министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и глава федерального министерства экономики, вице-канцлер Роберт Хабек (Robert Habeck). "Если не писать поспешные посты в соцсетях, а присмотреться к реальному миру, то станет ясно, кто в Европе, увы, вынужден жить в условиях диктатуры: это люди в России, люди в Беларуси", - заявила Бербок в интервью общественно-правовому телеканалу ZDF. "Украинцы каждодневно сражаются за свою свободную демократию и мы как европейцы поддерживаем их на пути в Европейский Союз, чтобы вместе укреплять наши демократические государства", - добавила глава МИД ФРГ.

"Заявление президента США шокирует. Это беспрецедентное искажение реальности и крайне опасная риторика. Правда в том, что диктатор Путин напал на демократическую Украину", - написал в свою очередь в соцсети X Роберт Хабек.

Трамп утверждает, что рейтинг Зеленского в Украине - всего 4%

Днем ранее Дональд Трамп призвал Зеленского провести в Украине президентские выборы, попутно утверждая, что рейтинг поддержки украинского лидера упал до четырех процентов. Зеленский в ответ назвал заявление Трампа "дезинформацией", которая "идет от России". В ходе пресс-конференции президент Украины отметил, что по состоянию на февраль 2025 года ему доверяют 57 процентов граждан, сославшись на опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии.

#дональд трамп #зеленский # германия
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Комментарии (3)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го февраля

    Только самые бессмысленные и продажные СМИ будут его упоминать в принципе.

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  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го февраля

    Шольцу осталось три дня.

    10
    0
  • OT
    Ol Ti
    20-го февраля

    ну да, правда часто опасна. опасна для тех, кто ее боится-типа наркоши-хохла, да старичка ливера

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