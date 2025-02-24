Без США? Макрон заявил о готовом плане Франции и Британии по Украине

Макрон: Франция и Британия подготовили план по гарантиям безопасности для Киева.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон подготовили план по гарантиям безопасности для Киева. Трансляцию его выступления вел Елисейский дворец в социальной сети Х.
На встрече с американским президентом Дональдом Трампом Макрон рассказал, что план для Украины подготовили Франция и Британия.
«То, что мы подготовили с британскими коллегами, это то, что мы готовы предоставить гарантии безопасности Украине, которые могут дойти до отправки военных», — отметил он.
По словам французского лидера, не факт, что военные будут располагаться на линии фронта. В частности, они могут присутствовать в качестве гарантии.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и французский лидер Эммануэль Макрон решили действовать вместе, чтобы повлиять на позицию Трампа по конфликту на Украине. Они попытаются убедить его прекратить двусторонние переговоры с Россией.
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