Без США? Макрон заявил о готовом плане Франции и Британии по Украине

Макрон: Франция и Британия подготовили план по гарантиям безопасности для Киева.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон подготовили план по гарантиям безопасности для Киева. Трансляцию его выступления вел Елисейский дворец в социальной сети Х.

На встрече с американским президентом Дональдом Трампом Макрон рассказал, что план для Украины подготовили Франция и Британия.

«То, что мы подготовили с британскими коллегами, это то, что мы готовы предоставить гарантии безопасности Украине, которые могут дойти до отправки военных», — отметил он.

По словам французского лидера, не факт, что военные будут располагаться на линии фронта. В частности, они могут присутствовать в качестве гарантии.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и французский лидер Эммануэль Макрон решили действовать вместе, чтобы повлиять на позицию Трампа по конфликту на Украине. Они попытаются убедить его прекратить двусторонние переговоры с Россией.