Радио Свобода публикует анализ базы данных Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ (ГВМУ). В ней содержатся сведения о 166 тысячах пациентов, прошедших через военные госпитали в России и аннексированном Крыму с января 2022 по середину июня 2024 года.

В базе есть также ограниченное количество данных о раненых, лечившихся в гражданских больницах, в самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", в Беларуси и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей Украины. Ее рассылают в войсковые части, чтобы выбывшие на лечение раненые не "терялись".

В базе ГВМУ почти 90 тысячи рядовых, 40 тысяч сержантов, 15 тысяч ефрейторов, 7000 лейтенантов, 2700 прапорщиков, 3000 с лишним капитанов, 2100 майоров, 1000 подполковников, 381 полковник, более 30 генерал-майоров, 10 генерал-лейтенантов и один генерал-полковник. У многих раненых звание не указано, у некоторых военных звания менялись в процессе войны. В базе есть и военнослужащие флота: более 4400 матросов и старших матросов, более 200 мичманов и 94 старших мичмана, 50 капитанов второго ранга, 43 капитана первого ранга, 30 капитан-лейтенантов, 28 капитанов первого ранга, 4 контр-адмирала и 1 адмирал.

Среди людей, участие которых в войне удалось подтвердить, есть и иностранцы из стран дальнего зарубежья, в первую очередь Непала и Индии, но также из стран, которые ранее не упоминались в связи с участием их граждан в войне против Украины.

Большее количество раненых не означает, что в тот же период времени или в том же подразделении было больше погибших. Иногда может быть и наоборот: меньше раненых удается эвакуировать, соответственно, их число уменьшается, а число смертей растет.

База включает в себя не только раненных в боевых действиях, но и попавших в госпитали Минобороны без прямой связи с войной – например, курсантов военных училищ в результате сезонной эпидемии гриппа, или генералов с хроническими болезнями. Мы исходим из того, что количество таких пациентов примерно одинаково каждый год, его можно рассматривать как фон и оно не влияет на динамику связанных с войной показателей. В подавляющем большинстве случаев такие больные поступают в больницы в легком состоянии.