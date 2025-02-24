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Страны Балтии помогут Украине сформировать военную бригаду 2

В мире
Дата публикации: 24.02.2025
LETA
Страны Балтии помогут Украине сформировать военную бригаду
ФОТО: dreamstime

В понедельник страны региона Скандинавии и Балтии (NB8) объявили о решении в течение 2025 года оснастить и обучить в Украине подразделение размером с бригаду ВСУ.

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства Эстонии, комментируя подробности визита премьер-министра Кристена Михала в Киев. По словам Михала, цель инициативы состоит в том, чтобы совместно обеспечить подразделение необходимой подготовкой в этом году, включая оснащение, боеприпасы и другие необходимые средства. Более детальные шаги скандинавские и балтийские страны согласуют между собой в ближайшем будущем.

Михал подчеркнул, что сейчас настало время все делать больше и быстрее. "Эстония выполняет свое слово и в этом году увеличит военную помощь Украине еще на четверть, предоставив дополнительно 10 000 снарядов на сумму 25 миллионов евро, - сообщил Михал. - Кроме того, мы уже обещали помощь в размере 100 миллионов евро от эстонской оборонной промышленности".

"Украина показала всему миру, что такое настоящая стойкость. В своей героической борьбе с российской агрессией Украина сражалась не только за себя, но и за весь мир, основанный на правилах. Наша миссия - поддержать их. Украина имеет право сама выбирать себе союзников", - подчеркнул Михал.

В формат NB8 входят Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Латвия, Литва и Эстония. Активное сотрудничество между ними ведется с 1990-х годов.

#страны балтии #помощь украине
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го февраля

    Да ладно! В Украине люди закончились?! Уже докатились до "последнего украинца"? Теперь страны Балтии своих военных на линию соприкосновения отправлять будут? Смотрите как бы украинцы, когда поймут что их реально кинули и тупо физически уничтожали, в составах национальных подразделений не начали наводить свой "порядок" в тех же странах Балтии.

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  • Ч
    Чангл
    24-го февраля

    Надеюсь, что всех соберут из Прибалтики и домой. А то заблудились вояки

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