Страны Балтии помогут Украине сформировать военную бригаду

В понедельник страны региона Скандинавии и Балтии (NB8) объявили о решении в течение 2025 года оснастить и обучить в Украине подразделение размером с бригаду ВСУ.

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства Эстонии, комментируя подробности визита премьер-министра Кристена Михала в Киев. По словам Михала, цель инициативы состоит в том, чтобы совместно обеспечить подразделение необходимой подготовкой в этом году, включая оснащение, боеприпасы и другие необходимые средства. Более детальные шаги скандинавские и балтийские страны согласуют между собой в ближайшем будущем.

Михал подчеркнул, что сейчас настало время все делать больше и быстрее. "Эстония выполняет свое слово и в этом году увеличит военную помощь Украине еще на четверть, предоставив дополнительно 10 000 снарядов на сумму 25 миллионов евро, - сообщил Михал. - Кроме того, мы уже обещали помощь в размере 100 миллионов евро от эстонской оборонной промышленности".

"Украина показала всему миру, что такое настоящая стойкость. В своей героической борьбе с российской агрессией Украина сражалась не только за себя, но и за весь мир, основанный на правилах. Наша миссия - поддержать их. Украина имеет право сама выбирать себе союзников", - подчеркнул Михал.

В формат NB8 входят Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Латвия, Литва и Эстония. Активное сотрудничество между ними ведется с 1990-х годов.