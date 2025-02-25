Ряд стран ЕС отказались поддержать крупнейший пакет военной помощи Киеву

Politico: Несколько стран ЕС не поддержали военную помощь Украине на €20 млрд.

Несколько стран Европейского союза (ЕС) отказались поддержать отправку Украине крупнейшего пакета военной помощи на 20 миллиардов евро. Об этом сообщает Politico.

Утверждается, что против выступили Испания, Италия и Португалия, а Германия и Франция «тянут время» в данном вопросе. Также инициативу не одобрила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Финансировать пакет помощи планируется за счет российских активов. Страны хотят, чтобы руководство ЕС нашло другой способ финансирования — в частности, выпуск особых еврооблигаций.

Ранее сообщалось, что Нидерланды хотят реализовать план верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, предоставляющий Украине новую военную помощь. «Нидерланды хотят реализовать этот амбициозный план», — сказал глава МИД королевства Каспар Велдкамп.