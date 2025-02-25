Baltijas balss logotype

Ряд стран ЕС отказались поддержать крупнейший пакет военной помощи Киеву 2

В мире
Дата публикации: 25.02.2025
BB.LV
Ряд стран ЕС отказались поддержать крупнейший пакет военной помощи Киеву
ФОТО: Global Look Press

Politico: Несколько стран ЕС не поддержали военную помощь Украине на €20 млрд.

Несколько стран Европейского союза (ЕС) отказались поддержать отправку Украине крупнейшего пакета военной помощи на 20 миллиардов евро. Об этом сообщает Politico.

Утверждается, что против выступили Испания, Италия и Португалия, а Германия и Франция «тянут время» в данном вопросе. Также инициативу не одобрила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Финансировать пакет помощи планируется за счет российских активов. Страны хотят, чтобы руководство ЕС нашло другой способ финансирования — в частности, выпуск особых еврооблигаций.

Ранее сообщалось, что Нидерланды хотят реализовать план верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, предоставляющий Украине новую военную помощь. «Нидерланды хотят реализовать этот амбициозный план», — сказал глава МИД королевства Каспар Велдкамп.

21
1

Комментарии (2)

  • VS
    Vad Sorry
    26-го февраля

    Они как попугаи, которых просто поставили для того что они тупые и продажные, сейчас они в замешательстве а пластинку ни сменили , в шоке ещё, через пару дней их с шока вернут и песня поменяется

    9
    0
  • VS
    Vad Sorry
    26-го февраля

    Нет проблем Ринкевич и Силиня , готовы отдать свою зарплату поднять налоги , и просто свою страну всё что есть отдать на Украину, свой народ пусть дальше вымерзает,

    15
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео