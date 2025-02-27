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«80-летние отношения между США и Европой находятся в глубоком процессе расхождения». Кариньш прервал молчание 2

В мире
Дата публикации: 27.02.2025
BB.LV
«80-летние отношения между США и Европой находятся в глубоком процессе расхождения». Кариньш прервал молчание

Экс-премьер Латвии предположил, что нынешний кризис в американо-европейских отношениях пойдет Евросоюзу даже на пользу.

Кришьянис Кариньш по-прежнему следит за мировыми событиями, да еще их и комментирует. Так на днях на англоязычном портале linkedin.com экс-премьер Латвии и бывший министр иностранных дел нашей страны поделился впечатлениями от последних заявлений и действий президента США и реакции лидеров ЕС. По мнению Кариньша, США и Европа переживают невиданные в последние десятилетия расхождения во взглядах и на международные дела, и на экономику... Но бывший латвийский политик не теряет оптимизма. Он считает, что кризис только мобилизует Евросоюз и делает его сильнее - как это было во время недавней ковидной пандемии. При этом Кариньш признает, что "в настоящее время без военной поддержки США европейская оборона НАТО была бы в лучшем случае неполной". Причина - нежелание ряда ведущих европейских стран тратить достаточное количество средств на оборону. "Все президенты США с 2011 года призывают своих европейских партнеров инвестировать больше, но, похоже, что именно президент Трамп (наконец) заставит европейских лидеров действовать и взять на себя ответственность за собственную оборону", - полагает экс-премьер ЛР.

"Ясно, что 80-летние отношения между США и Европой находятся в глубоком процессе расхождения. США хотят и должны сосредоточить свою энергию на Китае и Тихоокеанском регионе. Это не только феномен Трампа. Европе, в свою очередь, необходимо использовать воспринимаемый «кризис» президентства Трампа, чтобы не только стать в военном отношении самодостаточной, но и экономически намного сильнее. Это возможно путем окончательного принятия хорошо известных реформ для завершения единого рынка. США явно являются крупным геополитическим игроком. Прежде чем Европа сможет развернуться наружу как геополитический игрок, она сначала должна (наконец) стать внутренне сильной. Результат выборов в Германии дает надежду, что в Европе может вернуться столь необходимое руководство. «Большое расхождение», если обращаться с ним правильно, может принести пользу как США, так и Европе. Важно отметить, что процесс должен руководствоваться мудростью, а не эмоциями", - полагает Кр. Кариньш.

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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Комментарии (2)

  • Ч
    Чангл
    27-го февраля

    С таким счастьем и на свободе.

    7
    0
  • JL
    Janina LV
    27-го февраля

    Кариньш, как всегда, с оптимизмом смотрит на разрыв отношений между США и Европой, полагая, что это закалит Евросоюз. Интересно, он также считал пандемию COVID-19 отличной возможностью для укрепления иммунитета? Видимо, по его логике, любые кризисы — это просто бесплатные уроки жизни.

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