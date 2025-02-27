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Трамп решил продлить ряд санкций против РФ, действующих еще с 2014 года 2

В мире
Дата публикации: 27.02.2025
BB.LV
Трамп решил продлить ряд санкций против РФ, действующих еще с 2014 года
ФОТО: Instagram

Президент США Дональд Трамп распорядился продлить действие чрезвычайного положения, введенного еще в 2014 году после российской агрессии против Украины, и связанные с ним санкционные ограничения против России.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ, размещенный в Федеральном реестре США, должен быть опубликован 28 февраля.

Чрезвычайное положение в связи с ситуацией в Украине было введено еще 6 марта 2014 года указом 13660 тогдашнего президента США Барака Обамы. С тех пор его действие было несколько раз расширено – в частности 21 февраля 2022-го, после признания Россией правосубъектности террористических образований "Л/ДНР".

Кроме того, в декабре 2014 года и сентябре 2018-го президенты США ввели дополнительные санкционные меры.

"Действия и политика, о которых говорится в этих указах, продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", – говорится в указе Трампа.

В связи с этим действие чрезвычайного положения, объявленного в указе 13660, президент США распорядился "продлить на 1 год", или до 6 марта 2026 года.

Отметим, что аналогичным образом в 2024 году это же чрезвычайное положение продлевал и предыдущий президент США Джо Байден.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что сейчас о снятии санкций с России речь не идет, но допустил такую возможность в будущем.

В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент недавно дал понять, что ослабление санкций против России может быть предметом переговоров по войне в Украине.

#россия #санкции #дональд трамп
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Комментарии (2)

  • ДД
    Дон Донычь
    28-го февраля

    Нежданчик 😂

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  • Ч
    Чангл
    27-го февраля

    Хорошо придания, но верится с трудом.

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