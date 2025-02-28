Премьер Венгрии запретил ЛГБТ-парады

Премьер Венгрии Орбан: В Будапеште больше не будут проводиться гей-парады

В столице Венгрии Будапеште больше не будут проводиться гей-парады. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Посол США в Венгрии Дэвид Прессман, который ранее ходил во главе ЛГБТ-парадов в Будапеште, уже уехал, поэтому это мероприятие больше не находится под международной защитой, и поэтому оно не состоится», — сообщил глава венгерского правительства.