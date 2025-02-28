Baltijas balss logotype

Премьер Венгрии запретил ЛГБТ-парады 3

В мире
Дата публикации: 28.02.2025
BB.LV
Премьер Венгрии запретил ЛГБТ-парады
ФОТО: Instagram

Премьер Венгрии Орбан: В Будапеште больше не будут проводиться гей-парады

В столице Венгрии Будапеште больше не будут проводиться гей-парады. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Посол США в Венгрии Дэвид Прессман, который ранее ходил во главе ЛГБТ-парадов в Будапеште, уже уехал, поэтому это мероприятие больше не находится под международной защитой, и поэтому оно не состоится», — сообщил глава венгерского правительства.

#лгбт # венгрия #орбан
39
2

Комментарии (3)

  • Д
    Дед
    28-го февраля

    Мужик!

    13
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го февраля

    Браво! Настоящий патриот своей страны!!!

    20
    1
  • JD
    Janis Dombris
    28-го февраля

    молодчик. почему только в будапеште? эту грязь выметать за пределы страны надо

    30
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео