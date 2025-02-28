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Зеленского призвали показать Трампу средний палец 1

В мире
Дата публикации: 28.02.2025
BB.LV
Зеленского призвали показать Трампу средний палец
ФОТО: Global Look Press

NYT: Конгрессмен Хаймс призвал Зеленского показать Трампу средний палец.

Член Палаты представителей Конгресса США Джим Хаймс призвал украинского лидера Владимира Зеленского показать американскому президенту Дональду Трампу средний палец из-за его требований подписать сделку по металлам. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Зеленский, который известен своей смелостью, должен показать Дональду Трампу большой средний палец и напомнить ему, что единственный раз, когда была применена статья 5 НАТО, это произошло от имени США. Ни Великобритания, ни Франция, ни Германия, ни Бельгия не сказали: "Да, мы поможем вам после 11 сентября, если вы дадите нам немного той нефти, которая у вас есть"», — отметил конгрессмен.

4 февраля Трамп заявил, что США хотят получить редкоземельные металлы с Украины в обмен на военную помощь. По мнению Трампа, Киев должен компенсировать Вашингтону 400-500 миллиардов долларов.

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Комментарии (1)

  • Ч
    Чангл
    28-го февраля

    Ну если сломанный палец из-за того что больше лучше то да. А так перспективы не очень. Он же сломаный

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